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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Оренбуржье обсудили будущее реки Урал с представителями Казахстана

Данный вопрос впервые обсуждался на уровне министров двух соседних государств

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В Оренбурге состоялось совещание по сотрудничеству России и Казахстана в решении экологических вопросов, включая сохранение и восстановление экосистемы бассейна реки Урал. Проблема впервые обсуждалась на столь высоком уровне.

Совещание проводили губернатор Оренбургской области Денис Паслер, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и его казахстанский коллега Магзум Мирзагалиев. В рамках мероприятия подписали программу российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий.

В частности, разработана программа взаимодействия по сохранению и восстановлению экосистем трансграничных рек Урал и Иртыш. В Оренбуржье в настоящее время ведется реконструкция очистных сооружений в Соль-Илецке и селе Октябрьском. До 2024 года запланирована реконструкция и строительство еще как минимум шести очистных сооружений.

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