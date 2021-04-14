Представитель Малофеева сообщил о выигранном иске «Царьграда» к Google

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала «Царьград ТВ» (основан Константином Малофеевым) к компании Google и обязал компанию восстановить аккаунт телеканала на YouTube, а также возместить утерянные средства, полученные по программе монетизации канала, сообщил пресс-секретарь господина Малофеева Валерий Рукобратский. Решение суда на момент публикации не отражено в карточке дела.

«Суд удовлетворил наш иск в полном объеме, постановив восстановить аккаунт телеканала "Царьград" на YouTube, а договор оферты исполнять, то есть это значит, что они должны вернуть нам деньги за монетизацию нашего контента»,— передает «Интерфакс» заявление господина Рукобратского. Он сказал, что если Google не будет исполнять решение суда после его вступления в силу, то с компании будет взыскиваться прогрессивная неустойка, начиная со 100 тыс. руб. в сутки.

Константин Малофеев находится под санкциями ЕС и США с 2014 года по обвинению в поддержке сепаратизма на Украине. «Царьград» позиционирует себя как консервативный канал и информационно поддерживает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Google заблокировал аккаунт «Царьграда» в июле 2020 года, блокировка объяснялась соблюдением санкционного режима.

В июне 2020 года Арбитражный процессуальный кодекс РФ был дополнен статьей 248.1, по которой российские арбитражные суды имеют исключительную компетенцию по спорам с участием лиц под санкциями. Google настаивала на рассмотрении дела в судах США и Великобритании.