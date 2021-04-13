Четыре российских гребца отстранены от соревнований по подозрению в употреблении допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) открыло дело против четырех российских гребцов, сообщила пресс-служба организации. Спортсменов подозревают в употреблении запрещенных веществ перед чемпионатом мира по академической гребле в 2014 году. Они отстранены от соревнований.

ITA обвинило в нарушении антидопинговых правил Вячеслава Михайлевского, Владислава Рябцева, Дениса Клешнева и Сергея Федоровцева. В сообщении организации отмечается, что обвинения основаны на результатах расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и канадского юриста Ричарда Макларена, а также на информации из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Сергей Федоровцев и Владислав Рябцев не первый раз обвиняются в употреблении допинга. В 2016 году их вместе с другими российскими гребцами Артемом Косовым, Никитой Моргачевым и Павлом Сориным по этой причине отстранили от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.