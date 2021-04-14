«БТК Девелопмент» выторговала Большую Морскую

Компания «БТК Девелопмент» Таймураза Боллоева покупает здание банка ВТБ на Большой Морской улице, 29, за 402 млн рублей. Объект площадью 2,1 тыс. кв. м планируется приспособить под бизнес-центр. Аналитики считают стоимость сделки завышенной даже с учетом премиальной локации.

«БТК Девелопмент» стала победителем аукциона по покупке здания на Большой Морской улице, 29, следует из протокола торгов. Компания предложила заплатить за объект 402 млн рублей, что на 150 млн выше стартовой цены. На покупку здания было 12 претендентов, включая холдинг «Империя» Андрея Фоменко, ГК «Бестъ». Также в торгах участвовало ЗАО «Дон-Текс», имеющее с «БТК Девелопмент» общего собственника.

В «БТК Девелопмент» отказались от комментариев. Источник “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости говорит, что компания приобрела здание с инвестиционными целями. В их планах сдавать площади в аренду без проведения реконструкции, указывает он.

«БТК Девелопмент» управляет объектами коммерческой недвижимости площадью более 50 тыс. кв. м. В портфель компании входят торгово-офисный комплекс «У Красного моста», бизнес-центры Bolloev Center, «Петергофский», «Литера». Также «БТК Девелопмент» развивает проекты в сфере загородной жилой недвижимости (Olilla, «Балтийская Ривьера», «Академические дачи»). Выручка «БТК Девелопмент» за 2020 год составила 725,5 млн рублей, чистая прибыль — 29,2 млн рублей. Единственным владельцем компании является экс-президент пивоваренной компании «Балтика» и бывший глава госкорпорации «Олимпстрой» Таймураз Боллоев, указано в «СПАРК-Интерфакс». Ему также принадлежит крупный производитель специальной и рабочей одежды «БТК групп».

Здание на Большой Морской улице, 29, было построено в 1830 году, его площадь — 2,1 тыс. кв. м. Объект принадлежит банку ВТБ, который избавляется от освободившихся после переезда в деловой квартал «Невская ратуша» офисных площадей. Ранее банк продал холдингу «Империя» расположенное поблизости здание на Большой Морской улице, 30. Стоимость этой сделки оценивалась в 750–800 млн рублей.

В банке ВТБ не ответили “Ъ”, планируют ли продавать другие объекты в городе.

Стоимость «квадрата» в 190 тыс. рублей, по которой «БТК Девелопмент» покупает здание, находится выше рынка даже с учетом премиальной локации, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анна Сигалова. Исторические особняки в центре города продавались в диапазоне 120–150 тыс. рублей за квадратный метр, напоминает она. Компания переплатила за объект, соглашается другой собеседник “Ъ”. Это выгодная сделка, сумма которой находится в рынке, возражает руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Предложение в районе Большой Морской улицы ограничено, а спрос стабилен, объясняет аналитик.

Для окупаемости инвестиций в десятилетней перспективе чистая ставка аренды должна быть не ниже 1,6 тыс. рублей за квадратный метр в месяц без учета НДС и операционных затрат, полагает госпожа Сигалова. Ставка в диапазоне 2–2,3 тыс. рублей за «квадрат» в месяц обеспечит возврат инвестиций в горизонте 8–8,5 года, оценивает господин Трушин. Если у «БТК Девелопмент» получится сдать объект моноарендатору, то экономику проекта можно будет вытянуть, говорит другой собеседник “Ъ”. По его словам, полезную площадь здания можно расширить за счет приспособления чердака под мансарду. К недостаткам здания источник “Ъ” относит отсутствие лифта и сложные планировочные решения.

Константин Куркин