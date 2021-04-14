Крайне правая ЭНОмалия

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский обратился в прокуратуру Петербурга с просьбой проверить деятельность организации ЭНО (Этническое национальное объединение). Данное движение пропагандирует идеи национал-социализма, что подтвердил его представитель, назвавший себя А. Ревелиным в переписке с “Ъ” в мессенджере Telegram. Также он указал, что сторонники идей объединения причастны к нападению на штаб-квартиру ФСБ в Москве, убийствам и поджогам, а также ряду иных «акций», в том числе осквернению памятников жертвам холокоста. «Все это мы делали, делаем по возможности и будем продолжать делать»,— сказал представитель ЭНО.

6 апреля в Пушкине на мемориале жертвам холокоста «Формула скорби» появились надписи «ЭНО» и «смерть жидам». Еврейский общинный центр тогда заявил о намерении обратиться в следственный комитет и прокуратуру. 13 апреля депутат ЗакСа Борис Вишневский написал об ЭНО городскому прокурору Сергею Литвиненко. Данная организация не признана ни террористической, ни экстремистской, хотя, как указано в заявлении, «открыто прославляет нацизм». Он потребовал провести проверку и не допустить нарушения закона впредь. Более того, отмечает господин Вишневский, организация проводит набор в свои ряды.

“Ъ” изучил соцсети ЭНО. Основной источник информации — Telegram, в нем под некоторыми «просветительскими» статьями (и в самих статьях) размещены свастики. В качестве эмблемы используется солнце с лучами, похожими на молнии (нередко в цветовой гамме флага Третьего Рейха). Сами же статьи написаны различными авторами, в них, например, разбирается, «почему недолюбливают евреев», что такое евгеника, как действовало народное ополчение Третьего Рейха, а также публикуются сводки преступлений, совершенных мигрантами.

Само ЭНО декларирует национал-социализм как «единственную идеологически правильную позицию в современном мире». Свое отношение к «акциям», например, к осквернению мемориалов или даже нападениям, объединение публично не признает. Однако в переписке с “Ъ” его представитель А. Ревелин (“Ъ” связался с ним по ссылке в канале «контакт для связи», туда же предлагается писать для подачи заявки на вступление в объединение) заявил, что подобного рода действия «мы делали, делаем по возможности и будем продолжать делать». Кроме того, в ЭНО подтвердили “Ъ”, что Евгений Манюров, совершивший нападение на штаб-квартиру ФСБ, «был участником их лекций». 19 декабря 2019 года Евгений Манюров совершил нападение на здание ФСБ на Лубянке. Он застрелил одного сотрудника и ранил еще пятерых человек. Один из них, чекист, позднее скончался в больнице. Нападавшего убили в ходе перестрелки.

«Мы ему благодарны и считаем его героем»,— заявил “Ъ” Ревелин. При этом он отмечает, что акция была «автономной», но Манюров решился на нее благодаря агитации и пропаганде ЭНО. Пропаганда отсылает к «расовой войне». В частности, «не забывать» о ней объединение просило 21 марта 2020 года, после чего опубликовало сводки новостей о пожарах, в том числе в России. В них содержались сведения о пожарах на складах в Подмосковье, грузинском ресторане в Ростовской области и ряде возгораний в Волгоградской области, Владивостоке и Харькове.

При этом, утверждает Ревелин, сторонники организации оставляли на местах «акций» листовки, которые правоохранители «старательно не замечали» и списывали происшествия на «самовозгорания и короткие замыкания». В ЭНО не видят ничего противозаконного в своих действиях, так как «само правительство действует противозаконно, проводя политику славянского геноцида, русского геноцида».

Что касается «преследования» правоохранительными органами, то они не могут поймать больше одного сторонника за раз. В ЭНО действуют правила предосторожности — движение децентрализовано и анонимно. Даже сами участники не знают друг о друге. Оно также не причисляет себя ни к одной территории: движение активно в России и на Украине и в меньшей степени в Белоруссии. «Ждите новостей, о нас вы еще услышите обязательно»,— сказал Ревелин в завершение переписки с “Ъ”. На жалобу господина Вишневского он отреагировал незаинтересованно: «Если ему что-то не нравится — пусть поцелует нас в задницу».

Борис Вишневский предполагает, что ЭНО может быть связано с российскими силовыми структурами. «У меня возникают подозрения, конечно, я не могу это доказать, но организации, которые открыто объявляют себя неонацистами и продолжают существовать (ЭНО не признана ни экстремистской, ни террористической организацией.— “Ъ”), могут работать под прикрытием. На каждом углу крики о недопущении реабилитации нацизма, а при этом существует открытая неонацистская организация. Она бы и дня не просуществовала, если бы это кому-то не было нужно»,— говорит господин Вишневский.

Политолог Дмитрий Витушкин считает, что деятельность такого рода организаций может специально игнорироваться, чтобы потом демонстративно и громко ее пресечь. «Есть мнение, что в России не только такая, но и любая другая организация не может существовать без симпатизантов во властных кругах. Подобные организации время от времени возникают, и их пытаются использовать, чтобы, например, потом быстро прижать. Такие вещи могут создаваться как големы в пробирках спецслужб разных стран. Если бы их не было, их следовало бы придумать»,— рассуждает эксперт.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден, что подобные организации не взращиваются искусственно. «Мы знаем, что подобные организации периодически возникают. Кроме того, различные экономические проблемы в мире порождают возникновение как ультраправых, так и ультралевых движений. Не думаю, что кто-то в вертикали власти может быть в этом заинтересован»,— полагает господин Солонников.

Олег Дилимбетов