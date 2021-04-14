Порты начали год с недогруза

Грузооборот российских морских портов Балтийского бассейна за три месяца 2021 года снизился на 9%, до 59,1 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2020 года все российские порты сократили перевалку на 2,3%, но на Северо-Западе грузооборот просел сильнее — на 6% по сравнению с 2019 годом. Эксперты пока не ожидают роста показателей, подчеркивая, что ситуация на Балтике показательна для экономики России в целом.

Порты Петербурга и Ленобласти в первом квартале 2021 года перевалили 56,8 млн тонн грузов (не включая порт Калининград), что на 9% ниже по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, следует из статистики ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря». Данные порта Бронка в документе не приводятся. С 2009 года в регионе наблюдался ежегодный рост перевалки, она незначительно снижалась только в 2018 году.

Всего морские порты России за январь — март 2021 года обработали на 4,5% меньше грузов, чем за предыдущий период,— 198,1 млн тонн. Кроме Балтики, перевалка снизилась в Азово-Черноморском (60,9 млн тонн грузов, –5,2%) и Арктическом (23 млн тонн грузов, –7,5%) бассейнах. Положительная динамика зафиксирована в Дальневосточном бассейне (53,2 млн тонн грузов, +4,2%).

На Балтике существенно снизилась перевалка наливных грузов — 31,8 млн тонн (–18,9%), при этом вырос грузооборот сухих грузов — 27,3 млн тонн (+5,8%). В Большом порту Санкт-Петербург и Усть-Луге — крупнейших по грузообороту — перевалка сократилась на 2 и 5%, до 14,4 и 25,5 млн тонн соответственно. Грузооборот порта Приморск составил 12,6 млн тонн (–22,4%), порта Высоцк — 4,1 млн тонн (–4,9%).

На показателях порта Усть-Луга отразилось падение перевалки нефти и сжиженного газа, что в итоге сократило грузооборот наливных грузов на 20%. Это было компенсировано ростом перевалки навалочных грузов (руда, уголь, кокс) минимум на 25%. Контейнерооборот Большого порта Санкт-Петербург за отчетный период снизился на 11%, до 500 тыс. TEU (перевалено 6,4 млн тонн грузов), обработка нефтепродуктов сократилась на 3%, до 2,6 млн тонн, металлов — на 2%, до 3 млн тонн, возросла отгрузка минудобрений (на 40%, до 1,7 млн тонн). Перевалка нефти в порту Приморск сократилась на 20%, до 7,9 млн тонн, нефтепродуктов — на 7%, до 4,7 млн тонн.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что негативная динамика по отгрузке нефти была ожидаемой на фоне ограничений на добычу. По его мнению, драйвером роста является уголь, что обусловлено холодной зимой, которая обеспечила рост цен и восстановление отгрузок на экспорт.

Аномально теплая зима 2019–2020 годов позволила увеличить объемы отгрузок российским терминалам, вспоминает председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» (ПНТ) Михаил Скигин. «Напротив, в этом году зима в европейской части была морозная. Кроме того, загрузка российских НПЗ в первом квартале была в целом ниже из-за пандемии и сокращения потребления нефтепродуктов на Западе, а также из-за уменьшения объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+»,— подчеркивает он, полагая, что сокращение грузооборота для ПНТ могло быть более значительным, но в марте его частично компенсировала перевалка белорусских нефтепродуктов. Они переориентированы с портов Литвы в качестве ответа на санкции, заявлял ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов считает, что уровень перевалки на Балтике коррелирует не только с общей экономической ситуацией в стране, но и с курсом рубля. «Весь 2020 год мы наблюдали резкие изменения курса с тенденцией к ослаблению отечественной валюты, также и 2021 год начался со слабого рубля, поэтому пока предпосылок к росту перевалки не наблюдается»,— отмечает он.

Рост экспорта ограничил зерновой демпфер, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. «Введение экспортной пошлины на металлургическую продукцию и сырье, а также возможный запрет на экспорт металлолома в теории должны стабилизировать цены на внутреннем рынке, но практика показывает, что ограничение на экспорт снижает активность заготовителей металлолома. Из-за снижения заинтересованности они уменьшают объемы. Экспорт продукции и сырья данной категории — значимая статья экспортных доходов»,— добавляет он. В инвесткомпании рассчитывают, что существенный рост экспорта за счет повышения цен на глобальном рынке может показать металлопродукция, а при необходимом спросе — химическое производство, лекарства и медицинское оборудование.

Яна Войцеховская