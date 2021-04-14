Наружка ясности не внесла

В судебном процессе по делу бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова, которого обвиняют в получении 17 млн руб. взяток в 2012–2013 годах от инвесторов, допросили директора охранного агентства «Тор» Максима Ларина. Он рассказал, что из приятельских отношений обеспечивал безопасность предполагаемому взяткодателю Мамуке Лосаберидзе, освобожденному от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием, снабжая его аппаратурой для записи встреч с чиновниками. Однако свидетель категорически отрицал свое участие в блокировании автомобиля бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова, от которого Мамука Лосаберидзе в 2015 году требовал вернуть 24 млн руб. затрат на взятки и инвестиции.



В Московском райсуде продолжается допрос свидетелей по уголовному делу в отношении экс-заместителя главы городской администрации Владимира Привалова. Напомним, ему и уехавшему в США бывшему главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову инкриминируют получение в 2012–2013 годах 17 млн руб. взяток через доверенных коммерсантов Сергея Муравлева и Юрия Гришина. По версии следствия, деньги наличными городскому руководству передавал представитель похоронной фирмы «Континенталь» Мамука Лосаберидзе. Якобы сначала он передал через посредников 5 млн руб. в качестве «входного билета» и затем платил по миллиону ежемесячно, чтобы ему помогли с выделением участка под строительство крематория и отдали под контроль городские кладбища муниципального предприятия «Комбинат ритуальных услуг населению». Предполагаемого взяткодателя освободили от ответственности за сотрудничество со следствием, а обвиняемые Владимир Привалов, Сергей Муравлев и Юрий Гришин вину в получении и передаче взятки не признают.

Все свои встречи с чиновниками и коммерсантами Мамука Лосаберидзе старался скрыто записывать, и в суде допросили директора ЧОП «Тор» Максима Ларина, который ему в этом помогал. В 2018 году сотрудники ФСБ провели в его офисе обыск по делу против бывшего главы города Олега Сорокина (он пользовался услугами безопасника) и изъяли внешний жесткий диск с аудио- и видеозаписями встреч Мамуки Лосаберидзе с чиновниками и бизнесменами. Как рассказал в суде Максим Ларин, изъятый из его сейфа носитель был отформатирован и при подключении к компьютеру ничего не показал. Однако эксперты ФСБ с помощью спецпрограмм восстановили стертые файлы. По показаниям Максима Ларина, он был знаком с Мамукой Лосаберидзе, который попросил «обеспечить безопасность» переговоров в Нижнем Новгороде, куда приезжал на поезде и на машине из Москвы, останавливаясь в гостинице «Ока». Около пяти раз руководитель ЧОПа передавал гостю свои личные мини-диктофон и видеорегистратор, а работники охранного предприятия фиксировали встречи. Затем файлы с записями переговоров копировались на диск, но кто это делал и когда, свидетель не вспомнил. Он сообщил, что не помнит, сколько сотрудников его ЧОПа и кто именно следили за чиновниками, но Лосаберидзе никаких денег за эти услуги не заплатил, чоповцы «работали за свою зарплату». Сам Максим Ларин однажды из машины наблюдал за встречей на веранде ресторана La Cantinetta Мамуки Лосаберидзе и Владимира Привалова с Юрием Гришиным, а безопасники за соседним столиком скрытно снимали встречу на видео.

Арестованный Владимир Привалов во время суда упрекнул свидетеля, что тот незаконно вел записи и вмешивался в личную жизнь, нарушая закон. Максим Ларин ответил, что Гражданский кодекс разрешает съемки граждан в общественных местах, а «смотреть глазами еще никто не запретил».

Адвокаты обвиняемых сослались на показания Мамуки Лосаберидзе о том, что Максим Ларин присутствовал 14 июля 2015 года на Гребном канале во время выяснения отношений с Олегом Кондрашовым, ехавшим из яхт-клуба. Тогда машина главы администрации Нижнего Новгорода была заблокирована двумя автомобилями с силовой поддержкой Мамуки Лосаберидзе. Попросив охранника и водителя выйти, он сел в салон и потребовал от Олега Кондрашова вернуть потраченные инвесторами 24 млн руб., так как его люди не выполнили обязательства в помощи по развитию погребального бизнеса. В своей машине напуганный внезапным захватом Олег Кондрашов выяснял у «инвестора», о каких именно деньгах идет речь, и позже отдал некую сумму Мамуке Лосаберидзе в Москве.

Максим Ларин рассказал, что ничего об этом не знает и не участвовал в инциденте на Гребном канале. Защита попросила ознакомить свидетеля с звукозаписью захвата, чтобы свидетель сообщил, узнает ли он свой голос. Адвокат Андрей Наумов настаивал, что надо выяснить, кто из свидетелей, Мамука Лосаберидзе или Максим Ларин, соврал под присягой. Но суд в этом ходатайстве отказал, решив, что к сути обвинения Владимиру Привалову выяснение этих обстоятельств никак не относится. Также свидетель Ларин ничего не смог пояснить по поводу того, каким образом частные записи с его диска попали в оперативные материалы прослушки УФСБ. Ранее по этому поводу допрашивался бывший начальник отдела экономической безопасности управления ФСБ Эдуард Сомов, но он сослался на информацию от своих подчиненных, а допрошенный в суде Мамука Лосаберидзе показал, что записи хранил у Максима Ларина и никому их не передавал.

Также осталось неясным, кто и когда делал монтаж файлов, убирая шумы и лишние неинформативные разговоры, поскольку следственная экспертиза установила, что на жестком диске были полные и измененные варианты записей. По словам Максима Ларина, он просто предоставлял Мамуке Лосабридзе свою аппаратуру, а что именно на нее записывалось и куда затем копировалось, сказать не может и не помнит, куда делся диктофон с первичными записями. Свидетель также рассказал, что их клиент Олег Сорокин к взаимоотношениям ЧОПа с Мамукой Лосаберидзе никакого отношения не имеет. Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в 2015 году Олег Сорокин в борьбе за власть добивался импичмента Олега Кондрашова, с большинством депутатов выражая ему недоверие. По версии живущего в США бывшего сити-менеджера, именно экс-глава города в поиске компромата режиссировал всю эту ситуацию с «инвесторами». Допрос свидетелей по уголовному делу продолжится в четверг.

Иван Сергеев