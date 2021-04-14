СКА снова остался без Кубка Гагарина

Хоккейный СКА завершил сезон. Переломить ход финальной серии Западной конференции с ЦСКА петербуржцам все-таки не удалось. Они проиграли в понедельник в Ледовом дворце 0:2 и уступили в серии с общим счетом 2–4. Это уже третий, если не считать «ковидного», сезон, когда СКА не может добраться до главного приза — Кубка Гагарина. Для клуба, позиционирующего себя лидером, тренер которого одновременно возглавляет сборную России,— грустный результат.

СКА проиграл шестой матч противостояния с ЦСКА без шансов. Все силы хоккеисты отдали в пятой игре, когда победили соперника в третьем овертайме в Москве (3:2). Это случилось в субботу. К понедельнику команда Валерия Брагина не восстановилась. Петербуржцы хотели продлить серию, но для этого не хватило ни моральных, ни физических сил. К тому же не очень удачно сыграл вратарь Магнус Хелльберг. Он ошибся в середине второго периода, отдав шайбу на клюшку сопернику. Затем не сумел надежно закрыть ближний угол — хозяева получили второй гол. Отыграть у ЦСКА две шайбы за один период — задача слишком сложная. «Догнать Савранского — это утопия», как говорил герой популярного фильма. В итоге ЦСКА шагнул в финал Кубка Гагарина, где встретится с победителем финала Восточной конференции «Ак Барс» — «Авангард». А СКА завершил сезон.

«Серия показала что ЦСКА сильнее,— говорит бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года в составе СКА Александр Михайлов.— У СКА молодые ребята — Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Владислав Цицюра. У них первый опыт участия в плей-офф, а плей-офф — это особый хоккей. Высокое эмоциональное напряжение. Не все его выдержали. Сказалось и то, что игроки СКА не смогли реализовать ни одного большинства. Хотя для этого в шести матчах было семнадцать попыток. Если не реализовывать лишнего — в современном хоккее не выиграешь. В равных составах тяжело игрока вывести на бросок, в большинстве это делать нужно, но шайба даже не долетала до ворот ЦСКА, когда наши имели на игрока больше. Это решающий фактор».

СКА уже третий сезон подряд не может дойти до финала Кубка Гагарина. И всякий раз на его пути встает ЦСКА. Дуэли в финале Западной конференции не произошло только в прошлом сезоне, так как он был прерван из-за коронавирусной инфекции. Хотя, случись она тогда, ЦСКА имел больше шансов на успех. В его составе играли лидеры, включая героя Олимпиады-2018 в Пхенчхане в составе сборной России Кирилла Капризова. Летом эти лидеры уехали в НХЛ.

СКА же поменял тренера. Вместо Алексея Кудашова команду возглавил Валерий Брагин, работавший ранее с молодежной сборной России. Причем по каким причинам уволили Кудашова, так и осталось неясным. Он вывел СКА в плей-офф, где армейцы обыграли в первом раунде подольский «Витязь» (4–0). Потом сезон «закрыли». Чемпионат мира по хоккею тоже отменили из-за ковида. На этом уровне Кудашову проявить себя тоже не удалось — он возглавлял, кроме СКА, еще и сборную России.

Практика совмещения тренерских постов сохраняется в нашем хоккее. Те, кто возглавляет СКА, тренируют сборную России. За результатами строго следит Роман Ротенберг, занимающий пост первого вице-президента Федерации хоккея России, заместителя председателя правления Континентальной хоккейной лиги, вице-президента СКА. Он и является главным совместителем, работая, помимо всего прочего, на должности главы штаба СКА и сборной России.

И теперь, говорят, судьба тренера Валерия Брагина зависит даже не от того, как сборная России выступит под его руководством на чемпионате мира, а от того, нравится он Ротенбергу или нет. Потому что критерии назначения и увольнения тренеров СКА и сборной России тоже неясны. Олега Знарка уволили, хотя он выиграл Олимпиаду в Пхенчхане. Илью Воробьева уволили, потому что он не выиграл ничего. Алексея Кудашова уволили, не дав доработать сезон. Тренеру, работающему под началом Ротенберга, нужно не провалиться на двух постах — и в сборной, и в СКА. А это весьма трудно. Хотя почему результаты двух команды должны быть связаны, опять-таки непонятно. Получается, в первую очередь потому, что их возглавляет Роман Ротенберг.

Кирилл Легков