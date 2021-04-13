Даниил Медведев сел на больничный

Первый крупный европейский грунтовый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Rolex Monte-Carlo Masters с призовым фондом €2,1 млн, пройдет без участия второй ракетки мира Даниила Медведева, который сдал положительный тест на коронавирус. Среди тех, кто контактировал с россиянином в последние дни,— 11-кратный победитель этого состязания испанец Рафаэль Надаль, который в понедельник провел с Медведевым тренировку.

О том, что Даниил Медведев заразился коронавирусом на Rolex Monte-Carlo Masters, стало известно из короткого пресс-релиза Ассоциации теннисистов-профессионалов. В нем говорится, что положительный тест был сдан в понедельник, вследствие чего теннисисту придется пропустить турнир. Сам Даниил Медведев ограничился парой фраз:

«Это большое разочарование — не сыграть в Монте-Карло. В настоящий момент я сфокусирован на восстановлении и надеюсь вернуться в тур как можно быстрее при соблюдении максимальных мер безопасности».

Из того же сообщения следует, что Медведев, который имеет в Монте-Карло собственное жилье, находится в изоляции, а его состояние контролирует турнирный врач и медицинская служба ATP. Будучи «посеянным» под вторым номером, россиянин автоматически пропускал первый круг одиночного турнира, а во втором его заменит lucky loser — аргентинец Хуан Игнасио Лондеро. Не удастся россиянину выступить и в парном разряде вместе с бразильцем Марсело Демолинером.

Даниил Медведев — далеко не первый элитный спортсмен, заразившийся коронавирусом. Целая группа игроков, в том числе лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, перенесли заболевание еще в середине прошлого года, а другие переболели позже. Например, Карен Хачанов в течение двух недель был вынужден находиться на карантине в Дубае в конце ноября—начале декабря. Однако на турнирах высшей по градации ATP категории Masters 1000 столь громких подтвержденных случаев коронавируса пока не было.

О других положительных тестах в Монте-Карло пока ничего не известно, хотя логично предположить, что в настоящий момент здоровье некоторых игроков все-таки находится под угрозой. Среди них и 11-кратный чемпион Rolex Monte-Carlo Masters испанец Рафаэль Надаль, который в понедельник провел с Даниилом Медведевым тренировку. В тот же день испанец сдал тест на коронавирус, но он был отрицательным.

Как бы то ни было, пребывание Даниила Медведева на втором месте в рейтинге находится под угрозой. По нынешним правилам он потеряет половину из 360 очков, начисленных ему в 2019 году за выход в полуфинал турнира в Монте-Карло, который в прошлом году не проводился. Таким образом, Надаль, занимающий третье место, сможет обойти россиянина, если дойдет до финала.

Евгений Федяков