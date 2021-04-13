В Самаре из-за открытия велосезона закроют движение у «Солидарность Арены»

Движение возле стадиона «Солидарность Арена» в Самаре планируется ограничить в период с 23 по 25 апреля текущего года с 08:00 до 16:00 (MSK+1). Это будет связано с открытием велосезона. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, движение будет ограничено на ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд к ул. Малый Сорокин Хутор, проезде №2 и по ул. Дальней от ул. Арена 2018 (на участке длиной 500 м). Кроме того, по указанным адресам с 00:00 до 16:00 c 23 по 25 апреля запретят остановку и (или) стоянку транспорта. Помимо прочего, с 08:00 до 16:00 с 23 по 25 апреля автобусы маршрутов №№ 96, 205 и 295 проследуют по временной схеме.

Георгий Портнов