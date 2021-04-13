Баку отправил Москве доказательства обнаружения в Карабахе ракет к «Искандерам-М»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным обнаруженные в Нагорном Карабахе ракеты неэкспортного варианта от ракетного комплекса «Искандер-М». Их разговор состоялся 1 апреля, в пресс-релизе Кремля ракеты не упоминались. Господин Алиев утверждает, что эти ракеты использовались Арменией против азербайджанских военных.

Официально сообщалось, что Армения получила экспортный вариант ракет к «Искандеру-М» — «Искандер-Э». Дальность полета «Искандер-М» — до 500 км, а у «Искандер-Э» — 280 км. Экспорт ракет с дальностью поражения более 300 км запрещен международными договорами. Азербайджан утверждает, что найденные обломки принадлежат неэкспортной ракете «Искандера-М».

Президент Азербайджана заявил, что Баку отправил Москве письмо с доказательствами по найденным ракетам, но ответа пока не получил. Об этом Ильхам Алиев сообщил на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

«1 апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос (с Владимиром Путиным.— “Ъ”). По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа»,— рассказал господин Алиев (цитата по «РИА Новости»).

Он также считает странными заявления Армении о найденных ракетах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее напрямую не говорил об использовании «Искандеров» военными. «То они говорят о не взорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений»,— пояснил Ильхам Алиев.

Россия утверждает, что ракетные комплексы «Искандер» не применялись во время конфликта в Нагорном Карабахе: об этом говорили и в Минобороны РФ, и в Кремле. Ильхам Алиев сообщал, что 15 марта азербайджанские саперы обнаружили под азербайджанским городом Шуша обломки ракеты, и установили, что речь идет о ракете для комплексов «Искандер-М». По мнению президента Азербайджана, «это доказательства военного преступления Армении».

Подробности — в публикации “Ъ” «Президент Азербайджана ткнул Москву ракетой».