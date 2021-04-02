Песков: «Искандеры» не применялись в Карабахе

Ракетные комплексы «Искандер» не применялись во время конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не располагают информацией, откуда могли взяться обломки этих ракет в городе Шуша. Ранее сегодня, 2 апреля, Азербайджанское агентство по разминированию территорий (ANAMA) сообщило об обнаружении обломков двух ракет «Искандер» в городе Шуша 15 марта 2021 года во время очистки территорий от мин.

«Вы помните историю с "Искандерами", что они не применялись во время конфликта, и это было подтверждено»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. «Нет, мы не располагаем информацией»,— ответил он на вопрос, есть ли в Кремле понимание, откуда могли появиться обломки ракет.

Дмитрий Песков не знает, докладывало ли Минобороны президенту о заявлении азербайджанских военных. «Нет, насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных, располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом. Это, конечно, больше их прерогатива»,— сказал пресс-секретарь.

В феврале Минобороны России заявило, что комплексы «Искандер» не применялись в Нагорном Карабахе. В ведомстве добавили, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скорее всего, ввели в заблуждение. До этого господин Пашинян сообщил о низкой эффективности комплексов «Искандер», при этом он напрямую не сказал об их использовании. Позже его пресс-секретарь уточнила, что Никола Пашиняна неправильно информировали.