Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении 17-летней девушки на Кубани

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о похищении 17-летней девушки в Краснодарском крае. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

Историю рассказали в эфире одного из федеральных каналов. «В связи с появившейся в средствах массовой информации критикой председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», - говорится в сообщении СКР.

Как писал “Ъ-Кубань”, в сентябре 2019 года мужчина и женщины договорились похитить 17-летнюю жительницу станицы Кущевской для того, чтобы 16-летний сын обвиняемого мог вступить с ней в брак. Вечером 13 сентября 2019 года они вытащили потерпевшую из дома, перевезли домой к обвиняемому в станицу Октябрьскую Крыловского района, где в ночь на 14 сентября сын обвиняемого ее изнасиловал. Также сообщается, что 39 и 36-летняя женщины совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера.

Несовершеннолетнюю держали вплоть до 17 сентября 2019 года, когда она была освобождена сотрудниками правоохранительных органов, которым о похищении сообщили родственники девушки.

Наталья Решетняк