Исправительная колония в Мелеузе заказывает шасси для автозаков на 178 млн рублей

Исправительная колония №7, расположенная в Мелеузе, на аукционе 22 апреля отберет поставщика шасси для производства автозаков, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта —178,309 млн руб., он будет оплачен за счет средств федерального бюджета.

Всего нужно поставить 60 шасси. Оборудование должно быть не ранее текущего года выпуска, не бывшее в эксплуатации.

Поставщик должен доставить товар заказчику в Мелеуз партиями, дата последней поставки — 24 сентября текущего года. Гарантийный срок на товар — два года или 100 тыс. км пробега.

Майя Иванова