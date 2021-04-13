Строительство криогенного заправочного пункта в Перми получит поддержку краевых властей

Проект строительства в Перми криогенного топливозаправочного пункта (КриоТЗП) получил статус приоритетного: это позволит упростить процедуру получения земельного участка и получить поддержку краевых властей. Построить объект планируется в следующем году на шоссе Космонавтов в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Строительство КриоТЗП в Перми планирует компания «ГазХолодТехнология», которая на паритетных началах с ПАО «Газпром» владеет ООО «Газпром СПГ технологии», развивающим производственную и сбытовую инфраструктуру СПГ в России. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял о важности перевода транспорта на экологичные виды топлива. «Это очень важно, поскольку среда напрямую влияет на условия жизни населения. Именно поэтому темы экологической безопасности и сбережения природы появляются в повестке краевых властей чаще. И они имеют одно из первостепенных значений»,— подчеркивал Дмитрий Махонин.

Как пояснили в «ГазХолодТехнологии», заправочный пункт на шоссе Космонавтов будет открыт для свободного доступа всех видов транспорта. Производственной базой для будущей сети КриоТЗП станет комплекс по производству сжиженного природного газа в деревне Канюсята в Карагайском муниципальном округе.