«Туристы находятся в подвешенном состоянии»

Россия на полтора месяца приостановила полеты в Турцию и Танзанию из-за роста числа заболевших коронавирусом. Чартерное сообщение с турецкими курортами полностью прекратится с 15 апреля по 1 июня. Из регулярных рейсов российские власти сохранят только два в неделю в Стамбул. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Эпидемическая ситуация в Турции ухудшается уже несколько недель, а за последние дни прирост заболеваемости держится выше 50 тыс. новых случаев в сутки. Как подчеркнула Голикова, туристические компании должны прекратить продажи путевок на эти даты. Аналогичные меры, по ее словам, распространятся и на Танзанию. Ростуризму уже поручили принять пакет мер для помощи туристам, включая финансовую поддержку. Ведущий “Ъ FM” Юрий Абросимов обсудил ситуацию с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе.

— Сколько туристов купили путевки в Турцию?

— Туры на период с 15 апреля по 31 мая, по нашим данным, приобрело более 500 тыс. человек. Сейчас они находятся в подвешенном состоянии. Майские праздники — это начало сезона. Самый пик приходится на июль. Конечно, потоки в июле и на майские праздники не сопоставимы. Но в период с 15 апреля до 1 июня, конечно, на весенние праздники приходится большая часть отдыхающих.

— Как будут вывозить тех, кто сейчас находится в Турции и Танзании? Есть ли какие-то официальные рекомендации на этот счет?

— Будет плановый вывоз. Это значит, что туристы вернутся на родину после того, как закончится их отдых.

— Сколько туров отменится, насколько, вообще, глубокие продажи были на этих направлениях?

— Танзания не очень продавалась. На июнь там, вообще, были какие-то единицы. А Турция продавалась вплоть до августа, там хорошая глубина продаж. Основной спрос на майские праздники, конечно же. Что касается компенсаций, какой порядок действий будет выбран в данном случае, пока сказать сложно.

Традиционно существуют несколько вариантов: это перебронирование на другие даты или на другое направление, если у туроператора есть такая возможность. Иногда путешественники выбирают перенос тура на более поздний срок, например, на осень.

Ну еще одна опция — возврат средств в соответствии с условиями, зафиксированными в договоре. Ростуризму также поручено проработать меры поддержки. Я не очень понимаю, как это реализуют непосредственно для физических лиц. Но если предположить, что через туроператоров, то это может ускорить процедуру возврата денег тем путешественникам, которые никуда не полетели и не хотят ни на что перебронировать.

— Если говорить о сроках возврата средств, то в какой период времени это возможно?

— В соответствии с договором, как правило, две недели уходит на рассмотрение, а потом еще две-три — на возврат средств. Но это, как говорится, в мирное время. В сложившейся ситуации могут быть приняты другие решения по согласованию с туристами.

—Если оценивать в целом доход отрасли по количеству проданных туров в Турцию, насколько большие потери для индустрии?

— Это нельзя назвать доходом, но общий объем средств, общая стоимость туров на эти 500 тыс. человек, по нашим оценкам, составила €354 млн — примерно 32 млрд руб. реально внесенных денег — это стоимость всех туров. Это нельзя назвать доходом, поскольку часть средств направляется турецким партнерам, часть — авиаперевозчикам за билеты и так далее. Но в общей сложности туристам надо возвращать все, так что это очень серьезный удар по рынку, конечно.

— Стоит ли ожидать, что мораторий на полеты будут продлевать? Действительно ли все зависит от эпидемической обстановки?

— Я думаю, что эпидемиологическая ситуация — основная причина, и, конечно, все будет зависеть от того, как будут развиваться события в стране, смогут ли они сократить число заболевших.