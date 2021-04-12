Путин предложил увеличить оклад космонавтов на 50–70%

Президент России Владимир Путин предложил на 50% увеличить должностной оклад космонавтов, которые уже побывали в космосе. Для тех, кто еще только готовится стать космонавтом, глава государства предложил увеличить оклад на 70%.

Сегодня, в День космонавтики, президент провел совещание в режиме видеоконференции о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности в России.

«Это все будет отражаться и на надбавках, поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметным»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля). Так президент ответил на вопрос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой о том, что предполагается сделать для обеспечения достойного уровня жизни космонавтов и членов их семей.

В конце 2020 года «Роскосмос» разработал проект постановления правительства о повышении заработной платы российских космонавтов на треть. Речь шла об увеличении окладов на должностях: кандидата в космонавты — с 60 900 руб. до 82 824 руб., нелетавшего космонавта — с 63 800 руб. до 86 768 руб., инструктора-космонавта — с 88 450 руб. до 120 292 руб. и летавшего космонавта — с 69 600 руб. до 94 656 руб.