«Самолет» кружит над Ленобластью

Группа «Самолет» интересуется застройкой территории площадью 80 га в поселке имени Свердлова, недалеко от деревни Новосаратовка, где можно построить более 500 тыс. кв. м жилья. Реализовывать проект девелопер рассчитывает в партнерстве с собственником земли, название которого не раскрывается. Инвестиции в проект оцениваются в 38 млрд рублей.

О том, что ГК «Самолет» планирует построить жилье в поселке имени Свердлова, сообщили “Ъ” в правительстве Ленобласти. Перспективы реализации проекта вчера обсуждались на совещании в администрации региона. Речь идет о четырех земельных участках в северной части поселка, расположенной рядом с Невским лесопарком. Общая площадь территории составит около 80 га, там предусмотрено строительство более 500 тыс. кв. м жилья для 17 тыс. человек. Высота новостроек, в соответствии с действующими документами территориального планирования, не должна превышать 12 этажей, плотность — 9 тыс. кв. м на гектар. В областном правительстве отметили, что новые кварталы должны быть обеспечены несколькими детскими садами общей вместимостью не менее 1 тыс. мест и школой на 1,6 тыс. мест.

В «Самолете» подтвердили “Ъ” факт переговоров с правительством и подчеркнули, что заинтересованы в этом проекте. В компании указали, что он будет реализован в Новосаратовке совместно с партнером, не уточнив, с кем именно. Представитель «Самолета» пояснил: в большинстве проектов застройщик заключает соглашение с владельцами земли и рассчитывается квадратными метрами, которые потом передает партнеру на реализацию. Это позволяет минимизировать долговую нагрузку, объяснили в компании. Поделиться подробностями проекта в «Самолете» пообещали только после завершения расчетов параметров и при условии его включения в портфель компании.

По информации источника “Ъ” в правительстве Ленобласти, этой зимой «Самолет» обсуждал партнерство с ГК «ЦДС», но в последней тогда говорили, что занимаются развитием проекта самостоятельно. ЦДС осваивает расположенную неподалеку территорию площадью 700 га в Новосаратовке, где будет возведено 4,5 млн кв. м жилья на 300 тыс. жителей.

Для реализации проекта в поселке имени Свердлова необходимо решить транспортные вопросы: построить дорогу от Октябрьской набережной до «Колы» и провести реконструкцию дороги Санкт-Петербург — завод им. Свердлова (Всеволожск), добавили в областной администрации. Ранее сообщалось, что ГК «ЦДС» взяла на себя обязательства по проектированию магистрали между Октябрьской набережной и Мурманским шоссе. В дальнейшем застройщик вместе с правительством Ленобласти планируют обратиться в Минтранс РФ с просьбой о софинансировании строительства объекта. В ГК «ЦДС» запрос о возможном финансовом участии «Самолета» в строительстве транспортной инфраструктуры не прокомментировали. Источник “Ъ” в ЦДС рассказал, что запросов на эту тему от «Самолета» не поступало.

Группа «Самолет» создана в 2012 году. По данным Единого реестра застройщика, «Самолет» сейчас строит 1,46 млн кв. м и входит в топ-5 крупнейших застройщиков жилья в России. За 2020 год его выручка составила 59,7 млрд рублей (+30%), данные по прибыли отсутствуют. В портфеле проектов компании — жилые комплексы в Московском регионе, Петербурге и Ленобласти. Осенью прошлого года «Самолет» провел IPO, предложив инвесторам 5,1% акций. Крупнейшие акционеры: Павел Голубков (47,5%), Михаил Кенин (37,5%), Игорь Евтушевский (10%) — продали совокупно 2,5% своих акций, оставшаяся часть — это допэмиссия. На момент начала торгов на бирже весь бизнес «Самолета» оценили в 57 млрд рублей, что позволило ему привлечь 2,9 млрд рублей. В компании пообещали, что эти средства пойдут на покупку ликвидных участков под застройку жильем.

Стоимость данного участка в поселке имени Свердлова может составить около 2,9 млрд рублей, оценивает руководитель направления земельных участков Colliers Антон Орлов. Инвестиции в проект достигнут не менее 38 млрд рублей, а его реализация займет примерно пять лет, считает он. По мнению Антона Орлова, проект целесообразно возводить несколькими очередями и выводить на рынок по частям. «Локация достаточно удалена как от города, так и от КАД, поэтому привлечь покупателей можно лишь более низкой ценой жилья относительно локаций, примыкающих к городу»,— сказал Антон Орлов.

«Этот не самая популярная локация. Зато здесь можно возводить много недорогого жилья. В условиях высоких цен на строящуюся недвижимость в Петербурге проект может быть востребован»,— полагает Игорь Карцев, председатель совета директоров ГК «Максимум Лайф девелопмент».

Ольга Кантемирова