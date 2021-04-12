«За сутки в космосе мы видим 14-15 раз день и ночь» Ярославский космонавт Алексей Овчинин о жизни на орбите, где провел больше года

Уроженец города Рыбинска Ярославской области летчик-космонавт, Герой России Алексей Овчинин совершил три полета в космос. На орбите он провел более 375 суток, работал в открытом космосе более шести часов. Второй полет из-за аварии продолжался только 19 минут. В день 60-летия полета первого в мире космонавта Юрия Гагарина о современной космонавтике, о жизни в невесомости и о первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике, в интервью “Ъ-Ярославль” рассказал российский летчик-космонавт №120 Алексей Овчинин.

— Алексей Николаевич, как вы стали космонавтом?

—Я мечтал о космосе с семи лет. После окончания школы в Рыбинске поступил в Борисоглебское высшее военное авиационное училище. Служил летчиком-инструктором. В 2006 году прошел отбор в отряд космонавтов.

— Подготовка к первому полету у вас заняла девять лет. И при первом же старте в 2016 году вы провели в космосе 172 дня.

— Да, все правильно. Первый раз я стартовал в 2016 году, а в отряд пришел в 2006 году. Время между приходом в отряд и первым полетом у меня заняло 9,5 лет. Сейчас 9-10 лет - это средний срок от момента прихода в отряд до первого полета.

— Как готовят космонавтов?

— Космонавтам необходима авиационная, летная, парашютная, водолазная подготовка. Также мы проходим такой этап подготовки как выживание в различных климато-географических зонах. Изучаем теоретическую часть. Ну и, конечно, подготовка на различных тренажерах. Одним из видов подготовки является подготовка к выходу в открытый космос. Для этого у нас есть гидролаборатория. Мы в почти таких же скафандрах, что и для космоса, но адаптированных под водную среду, погружаемся в бассейн. Нас обвешивают специальными грузами и создается ощущение невесомости. И мы выполняем все те действия, которые будем выполнять в открытом космосе.

— Что является решающим показателем для допуска космонавта к полету?

— Решающим показателем, прежде всего, является здоровье - это фактор номер один. И, конечно, результаты сданных экзаменов после подготовки.

— Ваш третий полет в 2019 году продолжался почти 203 дня. Все это время вы находились на борту с одними и теми же людьми: Ником Хейгом, Кристиной Кук и Олегом Кононенко. На каком языке вы общались?

— Российские члены экипажа живут и работают на российском сегменте, американские - на американском. Со своими членами экипажа мы работаем и общаемся почти каждый день, с американскими - может раз в неделю видимся. Общепринятым языком общения считается английский, но есть негласное правило: на российском сегменте общаются на русском языке, на американском - на английском языке. Ни разу не было такого случая, чтобы мы друг друга не поняли.

— Как в течение длительного времени находить со всеми общий язык, ведь рано или поздно надоедают одни и те же люди рядом? Бывали ли у вас случаи, что вы с кем-то ссорились?

— За время как первого, так и второго космического полета на борту было от трех до девяти членов экипажа, но за все мои проведенные 375 суток в космосе ни разу у нас не было ссор и ситуаций, что кто-то кому-то надоел.

— Как вы поддерживаете связь с близкими, когда находитесь в космосе?

— Связь с близкими мы поддерживаем через IP-телефонию. Если есть зона действия спутников, то в любое время дня и ночи, мы можем позвонить в любую точку нашей планеты и пообщаться. Помимо всего прочего, в выходные с семьями устраивается видеоконференция.

— Многие люди думают, что космонавты питаются из тюбиков, как на самом деле происходит прием пищи?

— Космонавты из тюбиков уже давно не питаются. Еда находится или в железных банках разного размера, или в пластиковых пакетах в сублимированном виде. Чтобы ее приготовить, нужно добавить горячей воды, настоять и потом есть. Еда очень вкусная и достаточно разнообразная, поэтому проблем с питанием нет.

— Как ощущается время в космосе, когда невозможно уследить за днем и ночью?

— Время в космосе ощущается точно также, как и на земле. В течение суток мы 14-15 раз облетаем нашу планету и за каждый виток, это полтора часа, мы видим смену дня и ночи. Поэтому за сутки в космосе мы видим 14-15 раз день и ночь. Конечно, время мы контролируем по часам. Не смотрим за борт.

— Чем занимаются космонавты на станции?

— Каждый полет включает в себя свою программу. Подготовка начинается минимум за полтора года, если не больше. Мы выполняем различные эксперименты: какие-то могут повторяться с прошлой экспедицией, какие-то быть в первый раз. Это медицинские, биологические, медико-биологические эксперименты, также эксперименты по дистанционному зондированию земли, может быть еще работа в интересах Минобороны и МЧС.

— В какой одежде вы находитесь на космической станции?

— На борту мы в футболках, штанах или шортах, по выбору, и на ногах носки. Обуви у нас нет.

— 29-30 мая 2019 года совместно с Олегом Кононенко вы совершили выход в открытый космос продолжительностью более шести часов. Какие ощущения вы испытали?

— Для меня это был первый выход в открытый космос. Конечно, все, что впервые, запоминается надолго. Подготовка начинается за две недели до выхода. Мы изучаем его циклограмму, собираем инструменты и оборудование, изучаем трассу передвижения. Конечно, когда открываешь входной люк и выходишь за пределы станции, ты видишь целиком нашу планету, Международную космическую станцию, поражаешься их размерам. Это завораживает. Но, к сожалению, не так много времени, чтобы любоваться, потому что нужно работать.

— А по возвращению на землю, как чувствуете себя? Сложно ли справляться с земным притяжением?

— Каждый себя чувствует по-разному: кто-то быстрее адаптируется к земным условиям, кто-то наоборот. В целом это также, как когда ты только-только прилетаешь в космос и начинаешь привыкать к условиям невесомости. Но хочу сказать, что если ты уже однажды побывал в космосе и после этого вернулся на землю, то каждый следующий раз адаптация к этим условиям проходит гораздо быстрее. С земным притяжением справляться совсем несложно, а через несколько дней ты вообще перестаешь его ощущать.

— С какими ощущениями, которые человек испытывает и на земле, можно сравнить нахождение в космосе?

— Ощущения, которые ты получаешь в космосе, ни с чем нельзя сравнить.

— Что самое страшное в космосе?

— Да в принципе в космосе нет ничего страшного. Я думаю, что если космос тебя пугает, то туда не стоит лететь. Те, кто летает туда, не боятся космоса. На самом деле это очень интересно и захватывающе.

— Во время вашего второго космического старта на космическом корабле «Союз МС-10» 11 октября 2018 года произошла первая в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике. Тогда сообщили, что ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с космодрома Байконур и не смогла вывести на орбиту космический корабль с новым экипажем Международной космической станции (МКС). На борту находились вы и американец Ник Хейг. Как развивались события во время аварии для вас?

— Все шло, как обычно, штатно. Через две минуты после старта ракеты произошла авария носителя, загорелась аварийная сигнализация. Когда мы это увидели, стало понятно, что больше полет продолжаться не может, потому что это очень серьезная внештатная ситуация. У нас сработала система аварийного спасения (САС), которая отстрелила корабль с экипажем от ракеты и увела на безопасное расстояние. Дальше мы по баллистической траектории выполнили спуск и приземлились живыми и невредимыми. Хочется отметить, что у американцев нет такой системы аварийного спасения. Они ее пытаются сейчас сделать на новых коммерческих кораблях Илона Маска, но она у них работает не на всех этапах старта. Наша система аварийного спасения работает на всех этапах: от старта до выхода на промежуточную орбиту. Она срабатывала трижды за всю историю пилотируемой космонавтики и все три раза экипажи были спасены.

— Сколько по времени продолжался этот полет?

— Весь наш полет - от старта до посадки- занял 19 минут 40 секунд. После того, как мы приземлились в 400 км от места старта, через 20-25 мин. к нам с самолета прыгнули на парашютах спасатели. Они помогли нам выбраться из спускаемого аппарата, и дальше мы продолжали ждать основные силы поисковиков, которые примерно через час прибыли.

— На какой высоте произошла авария?

— Авария произошла на высоте 47 км, в верхней точке траектории было примерно 50 км.

— Что стало причиной произошедшего? Были ли какие-то предпосылки к произошедшему?

— Причиной послужило внештатное отделение боковых блоков первой ступени. Внешних предпосылок для возникновения ЧС не было. Сразу после нашего возвращения была создана аварийная комиссия, которая быстро разобралась в причинах. Комиссия отметила, что был деформирован кольцевой выключатель. На это обратили очень пристальное внимание и такие аварии, я надеюсь, больше никогда не повторятся. Даже такой негативный опыт принес свои положительные плоды.

— Следственный комитет возбуждал уголовное дело по этому случаю, чем оно закончилось?

— После того, как выявили причину и виновников, уголовное дело было закрыто.

Как сообщал TACC, авария ракеты произошла из-за ошибки при ее сборке на Байконуре. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин тогда сообщил, что боковой блок был неправильно присоединен к ракете, не были использованы предписанные инструкцией инструменты, которые позволили бы с высокой точностью обеспечить эту сборку. Из-за этого инцидента РКЦ «Прогресс», где выпускают «Союзы», провел переаттестацию сотрудников.

Алексей Николаевич Овчинин родился 28 сентября 1971 года в Рыбинске. Военный летчик, летчик-космонавт, подполковник запаса, Герой России. Первый космический полет продолжительностью более 172 суток совершил 18 марта 2016 года. Второй старт, во время которого произошла авария, состоялся 11 октября 2018 года. Третий полет в космос продолжительностью более 202 суток состоялся 14 марта 2019 года. Алексей Овчинин женат. Они с женой воспитывают двоих детей.

Алла Чижова