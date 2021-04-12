Воронежские «Минудобрения» ушли в убытки в 2020 году

В 2020 году расположенный в Россошанском районе Воронежской области завод АО «Минудобрения» получил убытки в 622 млн руб. При этом 2019 год подконтрольное Аркадию Ротенбергу предприятие завершило с прибылью в 743 млн руб. и как минимум 20 лет до этого тоже не уходило в убытки. Об этом сообщает DeFacto со ссылкой на годовую отчетность предприятия.

В августе 2020-го гендиректор предприятия Вадим Лурия сообщал губернатору Александру Гусеву, что, несмотря на коронавирус, «предприятие завершит год с хорошими производственными показателями».

Выручка компании по итогам 2020-го составила 35,8 млрд руб. (35,1 млрд руб. в 2019-м). Себестоимость продаж выросла на 0,8% (до 22,6 млрд руб.), валовая прибыль — на 3,8% (до 13,2 млрд руб.). Коммерческие расходы выросли на 6,8% (до 4,89 млрд руб.), управленческие — снизились на 8% (до 1,1 млрд руб.). Прочие доходы выросли с 55,9 до 77,8 млрд руб., прочие расходы — с 61,2 до 78,1 млрд руб. Дебиторская задолженность снизилась со 138 до 119 млрд руб., кредиторская с — 5,7 до 5 млрд руб..

В 2020 году химзавод «Минудобрения» инвестировал в модернизацию производства 1,5 млрд руб. Около 650 млн руб. было вложено в реконструкцию производства азотной кислоты, порядка 500 млн руб. в строительство новой азотной станции и 270 млн руб. потрачено на ремонт компрессора агрегата аммиака.

Подробнее о том, как «Минудобрения» и другие воронежские предприятия работали в разгар ограничений по коронавирусу, — в материале “Ъ-Черноземье” «Производство выдержало коронный удар».

Сергей Калашников