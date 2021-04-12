«Космическая выставка»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как проходила выставка «Космос наш!».

Сегодня, понятно, о космосе! Серию, посвященную космической теме в работах художников XXI века, придумали три сокуратора Лера Галлай, Люсинэ Петросян и я, Дмитрий Буткевич. Это регулярно возобновляющийся или продолжающийся арт-проект с участием очень большого количества хороших художников из многих городов и даже стран.

Первый проект мы показывали в Московском музее современного искусства еще в 2014, затем он путешествовал по «северам». А сейчас мы открыли его с весьма «оригинальным» названием «Космос наш!» в галерее ArtStory на Старопименовском. Каждый раз состав экспонатов меняется кардинально. Сейчас наши 40 авторов представили более 70 работ, которые в Москве в рамках нашего проекта мы никогда не показывали. А многие просто сделаны по спецзаказу.

На открытии мы провели ставшую традиционной викторину с космическими вопросами и призами: космо-едой, небольшими произведениями space-арта. Самым сложным оказался вопрос: а сколько же изображений Гагарина в произведениях художников было на нашей выставке? Кроме того, играл космический и самый молодой в мире инструмент — ханг, барабан из двух металлических полусфер. Исполняет свои произведения, к слову, наша с Лерой дочь Соня Галлай.

Эксперты традиционно отмечают разнообразие медиа, жанров и стилей в отражении образов космоса, вселенной, ракет, космонавтов, спутников — от традиционных техник «холст-масло» или даже «доска-темпера» (как у Таси Коротковой) до портретов Гагарина, выполненных из компьютерных плат (Алина Белоусова) или аутентичных газет от 13 апреля 1961 (Алексей Бегак). От реди-мейда Васи Слонова («Перси Ойкумены») и Вовы Марина («Полярная звезда») до Луны в виде гигантской консервной банки, выполненной Сергеем Черновым из специально подобранных материалов.

И, кстати, всех с 60-летним юбилеем первого полета человека в космос.