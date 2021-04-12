Медсестра онкодиспансера в Хакасии стала фигурантом уголовного дела о взятках

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главной медицинской сестры Республиканского клинического онкологического диспансера в Хакасии. Медработницу подозревают в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации следователей, с октября 2015 года по март 2021 года женщина, в полномочия которой входило составление заявок на покупку лекарств, получила 850 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. За взятку она должна была помочь в заключении договоров с определенной фирмой и индивидуальным предпринимателем на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий для учреждения.

Дело завели по предоставленным материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Обстоятельства преступления устанавливаются, расследование продолжается.

Екатерина Лукашевич