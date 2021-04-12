Новосибирская консерватория получит более 400 млн рублей на капремонт концертного зала

Новосибирской области выделят 432,6 млн руб. на завершение капитального ремонта большого концертного зала Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. Средства будут направлены из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

«Надеюсь, обновленный зал консерватории распахнет свои двери для лучших мировых исполнителей, а жители и гости Новосибирска смогут наслаждаться прекрасными концертами виртуозов»,— сказал господин Жуков.

Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки основана 1956 году. Учреждение стало первым музыкальным высшим учебным заведением в Сибири.

Екатерина Лукашевич