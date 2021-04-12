Юргинской ТЭЦ в Кузбассе сократили поставки газа из-за долгов

ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» ввело режим ограничения поставки газа ООО «Юргинская ТЭЦ» из-за просроченного долга в 86,6 млн руб. Он образовался за декабрь 2020 года, январь-февраль текущего года. При этом уровень оплаты составил 35% от стоимости поставленного газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово». Объем поставки газа в режиме ограничения в настоящее время соответствует уровню расчетов.

Кроме того, ограничение запланировано в случае непогашения долга и для еще двух должников. Как уточнили в пресс-службе, новокузнецкие ООО «Энерготранзит» (Центральная ТЭЦ) и АО «Евраз ЗСМК» накопили 324,3 млн руб. (за декабрь 2020 года и январь-февраль 2021) и 85,2 млн руб. (за декабрь 2020 и февраль 2021 года), соответственно.

ООО «Юргинская ТЭЦ» было выделено из состава ООО «Юргинский машиностроительный завод» в апреле 2019 года, а ООО «Энерготранзит» приобрело имущество ООО «Центральная ТЭЦ» в ходе его конкурсного производства в октябре 2019 года.

Игорь Лавренков, Кемерово