Проекты Потанина и Бажаева могут остаться без льгот по НДПИ

Минфин подготовил ко второму чтению поправки в законопроект о снижении выплат налога на добычу (НДПИ) бедных многокомпонентных руд в Красноярском крае. Согласно проекту, льготы по налогу смогут получить только месторождения «Интергео» Михаила Прохорова, на проекты «Норникеля» Владимира Потанина и «Русской платины» Мусы Бажаева они распространяться не будут.

Согласно поправкам, льготу по НДПИ могут распространить только на новые месторождения, причем не только с низким содержанием никеля, но и с низким содержанием палладия и платины. Месторождения «Норникеля» и «Русской платины», которые, как и «Интергео», находятся в Красноярском крае, должны будут платить более высокий НДПИ. Замминистра финансов Алексей Сазанов 22 марта направил в Минэкономики, Минприроды, Минэнерго и Минюст письмо об изменениях подхода к льготам, сообщает РБК.

Минфин предложил снизить не ставку НДПИ для месторождений руд с низким содержанием всех полезных компонентов, а рентный коэффициент (до 0,2) и ввести новые условия. По этим условиям, содержание металлов платиновой группы в рудах должно быть не более 1 г на 1 т руды, месторождение на 1 января этого года разработано не более чем на 1%, а добыча на нем ведется в рамках инвестиционного проекта, в отношении которого заключено СЗПК.

По данным источников издания, Минпромторг не согласовал проект поправок, поскольку критерии могут распространяться только на два месторождения «Интергео», при этом проекты «Норникеля» и «Русской платины» реализуются в более сложных природно-климатических условиях. Минпромторг предложил скорректировать критерии, чтобы под дифференциацию НДПИ подпали другие медно-никелевые месторождения в Красноярском крае, которые содержат мало полезных компонентов в руде.