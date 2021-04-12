Часть трубы обрушилась на ТЭЦ в Барнауле

В Барнауле обрушилась верхняя часть второй дымовой трубы ТЭЦ-2. Пострадавших в результате произошедшего нет, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК) в официальном аккаунте в Telegram.

Инцидент произошел 11 апреля в 20:19 по местному времени. В настоящее время проводится переключение части потребителей ТЭЦ-2 на резервные схемы теплоснабжения (от Барнаульской ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной). На время работ возможно «некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части города, поселков Восточный и ВРЗ», уточняют в СГК.

Создан оперативный штаб под руководством заместителя гендиректора — директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.

Барнаульская ТЭЦ-2 строилась с 1950 года. Введена в эксплуатацию в 1955 году.

Екатерина Лукашевич