1,33 триллиона рублей собрали таможенные органы в федеральный бюджет в январе—марте 2021 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Это на 12% больше, чем было за тот же период годом ранее. Основная часть поступлений пришлась на платежи при импорте — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 27,5%, до 921 млрд руб. Такой рост объясняется увеличением стоимостных объемов ввоза товаров в первом квартале 2021 года на фоне восстановления экономики на 21%. Плановое задание по перечислениям в бюджет для ФТС на 2021 год составляет 4,988 трлн руб. В 2020-м служба обеспечила поступление 4,752 трлн руб., что было на 17% ниже показателя 2019 года.