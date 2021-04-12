Ипохондрия спасает жизни

Женщины в России в среднем оценивают свое здоровье хуже, чем мужчины, однако в действительности их можно считать, наоборот, более здоровыми — об этом свидетельствуют данные Высшей школы экономики и Оксфордского университета о связи изменения состояния работника с его занятостью и зарплатой. В то время как у мужчин потеря здоровья, по данным исследования, ожидаемо приводит к потере и работы, и денег, у женщин в России этого эффекта не наблюдается.

В то время как российские мужчины излишне оптимистичны в оценке собственного здоровья, российские женщины, напротив, безосновательно считают его плохим. Такой вывод можно сделать из совместной работы экономистов Высшей школы экономики и Оксфордского университета. Основой для этого исследования стали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики, откуда авторы работы использовали как данные о занятости, зарплате и доходах, так и самооценки россиянами своего здоровья в 2000–2018 годах.

Работа представляет собой первую попытку оценить эконометрическими методами, насколько сильно положение работника на рынке труда изменяется в зависимости от состояния его здоровья. Хотя сам по себе факт наличия такой связи вряд ли требует доказательств, конкретные показатели такой корреляции различаются для каждой страны — они зависят как от особенностей оценки населением собственного здоровья, так и от институтов рынка труда. Так, например, как выяснили авторы данной работы, в целом ухудшение состояния здоровья у российского работника приводит к большему сокращению его зарплаты и дохода, чем занятости. Для россиян вероятность остаться на работе после ухудшения здоровья снижается на 2%, в то время как личный доход и зарплата сокращаются на 17% и 6–12% соответственно (этот эффект также зависит от образования — см. «Ъ-Онлайн»).

Оценивая потери российских работников от болезней, авторы исследования обнаружили, что часть из них имеют отчетливую гендерную специфику. В целом женщины считают себя менее здоровыми, чем мужчины. Однако при этом, если для мужчин вероятность остаться на работе после ухудшения здоровья снижается на 3%, а доход на 28%, то для женщин последствия в аналогичной ситуации оказались статистически незначимыми. Потеря в зарплате для последних также оказалась несколько меньше, чем для мужчин, 4–12% и 7–12% соответственно. Поскольку исследование было построено на самооценках респондентов в отношении своего здоровья, это, по мнению авторов работы, говорит о том, что женщины склонны переоценивать, а мужчины, наоборот, недооценивать ухудшение своего физического состояния.

При этом женская стратегия отношения к болезням пока оказывается более эффективной, чем мужская,— благодаря свойственной им ипохондрии женщины, по данным Росстата, чаще обращаются к врачам (за год — 50% женщин и только 31,5% мужчин). Это, в свою очередь, хоть и косвенно, но вносит свой вклад в увеличение продолжительности жизни, показатель которой в РФ превышает аналогичный для мужчин почти на десять лет, больше, чем в любой другой стране мира.

Анастасия Мануйлова