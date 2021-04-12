Северный Кавказ не теряет надежду на инвестиции

Белый дом продлил действие госпрограммы развития Северного Кавказа еще на пять лет — до 2030 года включительно. Как следует из опубликованного правительством постановления, в ближайшую трехлетку будут выделены дополнительные средства на поддержку инвестактивности и туризма в макрорегион. В общей сложности финансирование из федерального бюджета в 2021–2030 годах составит 196 млрд руб.

Госпрограмма развития Северного Кавказа, рассчитанная до 2025 года, продлена до 2030 года включительно. С инициативой ранее выступало Минэкономики, объясняя это трансформацией документа под нацпроекты. В 2021–2030 годах общее финансирование госпрограммы составит 196 млрд руб. В этом году оно будет увеличено с 13,5 млрд до 17,4 млрд руб., в 2022-м — с 12 млрд до 13,8 млрд руб., в 2023-м — с 13,6 млрд до 13,7 млрд руб. Дополнительные средства будут направлены на поддержку туризма — ресурсное обеспечение этой части программы в этом году вырастет почти вдвое, с 4,8 млрд до 9,1 млрд руб. Также «надбавка» будет направлена на поддержку инвестпроектов на Северном Кавказе — в 2021 году на эти цели будет выделено 3,6 млрд руб. (2,9 млрд руб. в прежней версии).

Такое распределение ресурсов госпрограммы вполне отвечает логике ее развития последних лет. Напомним, до 2016 года она была нацелена на решение прежде всего социальных проблем, после чего было объявлено о переходе к развитию реального сектора экономики (АПК, легпром и туризм), привлечению инвестиций, а также снижению дотационности бюджетов северокавказских регионов.

Впрочем, де-факто работающим инструментом привлечения капитала в макрорегион госпрограмма не стала. Основной механизм поддержки инвестактивности в СКФО — участие корпораций развития в уставном капитале инвесторов. Однако в конце 2020 года Минэкономики признало механизм недостаточно эффективным: госинвестиции привлекались не в полной мере и не в срок, отбор проектов был непрозрачным, а их реализация слабо контролировалась. На выявление старых проблем наложились и новые в виде коронакризиса. В итоге в 2020 году было решено приостановить отбор инвестпроектов, а средства перераспределить на соцобъекты. Тогда же были снижены ожидания частных инвестиций в северокавказские проекты — к 2025 году с 49,7 млрд до 42,8 млрд руб.

С учетом объявленной Минэкономики разработки альтернативных мер привлечения инвесторов — в частности, создания особых экономических зон, а также территорий опережающего развития (сейчас доступны только для моногородов и Дальнего Востока) — и продления программы Белый дом, видимо, рассчитывает все же добиться роста инвестиций на Северном Кавказе. Как следует из документа, с накопленным итогом в 2025 году ведомство ожидает привлечения в проекты 55,9 млрд руб. В общей сложности до 2031 года должно быть привлечено 155 млрд руб.

Евгения Крючкова