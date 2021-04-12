Депутаты поработают над чужими ошибками

Депутаты Госдумы планируют до выборов внести в избирательное законодательство изменения во исполнение двух постановлений Конституционного суда (КС), касающихся регистрации кандидатов и обжалования решений избиркомов. В обоих случаях судьи встали на сторону оппозиционеров, не допущенных в 2019 году к выборам в Мосгордуму. Позиция КС в любом случае должна будет учитываться судами в ходе грядущей кампании, но внесение поправок в законы позволит использовать более точные формулировки, поясняет эксперт.

13 апреля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект правительства об изменении сроков обжалования кандидатами отказов избиркомов в регистрации. Проект был внесен в августе прошлого года в целях реализации постановления КС от 24 марта 2020 года, которое обязало суды принимать жалобы незарегистрированных кандидатов на действия избиркомов в течение пяти дней с даты вынесения решения последней инстанции, а не в десятидневный срок с момента решения избиркома первой инстанции, как это было ранее.

Постановление КС было принято по жалобе двух членов партии «Яблоко» — Анастасии Брюхановой и Елены Русаковой. Они выдвигались в Мосгордуму в 2019 году, но получили отказ в регистрации от окружных избиркомов. Отказ был обжалован в Мосгоризбиркоме, но тот нашел у кандидатов и другие недочеты в документах. Центризбирком оставил без удовлетворения обе жалобы, а суды отказались проверять решения комиссий, заявив, что был пропущен десятидневный срок обращения.

КС признал, что в случае обжалования первого решения избиркома в вышестоящей комиссии кандидат фактически лишается права на судебную защиту в дальнейшем. Много лет на российских выборах существовал принцип обжалования «либо ЦИК, либо суд», теперь этого принципа не будет, прокомментировал тогда это решение руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан, представлявший заявителей в КС.

Разработанный во исполнение постановления КС законопроект позволяет незарегистрированному кандидату оспорить решение в вышестоящей комиссии в течение пяти дней (жалоба должна быть рассмотрена в срок до семи дней), а в случае неудовлетворительного исхода — в суде в такой же срок (или сразу в суде в течение десяти дней со дня решения об отказе). Соответствующие изменения вносятся в том числе в статью закона о выборах депутатов Госдумы, касающуюся регистрации кандидатов по одномандатному округу.

В первом чтении Дума приняла этот проект в ноябре 2020 года, но его дальнейшее рассмотрение было отложено. А 5 апреля 2021 года совет палаты по просьбе профильного комитета по регламенту продлил срок сбора поправок ко второму чтению до 9 апреля.

Как рассказала “Ъ” глава комитета Ольга Савастьянова («Единая Россия»), обсуждается также возможность включения в законопроект изменений, связанных еще с одним постановлением КС, вынесенным в марте 2021 года. Речь идет о решении по жалобе другого экс-кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова, который в 2019 году был зарегистрирован, но позднее снят с выборов Мосгорсудом по иску конкурента из-за ошибки в документах: в одной графе справки об имуществе вместо слова «отсутствует» господин Цукасов оставил пробел. Верховный суд оставил это решение в силе. Однако КС постановил, что неточности в документах уже зарегистрированных кандидатов не могут стать поводом для снятия с выборов, если избиркомы не известили их об этих недостатках еще до регистрации (именно так произошло в случае с кандидатом Цукасовым).

Поправки ко второму чтению в комитет поступили, но какие именно, госпожа Савастьянова не уточнила. Собеседник “Ъ”, близкий к администрации президента, выразил сомнение в том, что поправки в развитие второго постановления КС будут внесены ко второму чтению нынешнего правительственного законопроекта, так как «их еще надо подготовить». Но, по его словам, намерение внести эти изменения в законодательство до выборов есть. Впрочем, как подчеркнул КС, даже если законодатели не успеют принять необходимые поправки, суды обязаны будут руководствоваться данным постановлением.

Лучше, если бы эти решения были закреплены в законе, так как постановления КС часто имеют размытые формулировки — «и вашим, и нашим», а в законе правила сформулированы более точно, отмечает эксперт по избирательному праву Андрей Бузин. По его словам, такой изъян в деятельности избиркомов, как неизвещение кандидатов об ошибках, существенно влиял на результаты многих выборов. Если решения КС будут выполняться, то это значительно облегчит жизнь оппозиционным кандидатам, добавляет эксперт.

Основную пользу эти поправки принесут на выборах в заксобрания и гордумы, где требуется меньшее число подписей, считает политолог Александр Пожалов. «Однако в 2020 году формальные требования к сбору подписей снова ужесточились: теперь избиратель должен самостоятельно проставлять не только подпись и дату, но и ФИО, и это может давать дополнительные зацепки для выбраковки подписей нежелательных кандидатов. Поэтому я не думаю, что эти поправки кардинальным образом улучшат ситуацию для независимых выдвиженцев»,— резюмирует эксперт.

Мария Макутина