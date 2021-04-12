Газ от газа не легче

Крупнейший производитель сжиженного газа в США Cheniere впервые оценил потенциальный эффект для глобальной отрасли СПГ в случае, если компаниям придется платить за выбросы парниковых газов. При реализации радикального сценария, при котором стоимость выбросов СО2 вырастет до $140 за тонну, операционные расходы действующих проектов увеличатся вдвое. Проекты в США с этой точки зрения окажутся в наиболее уязвимом положении.

Cheniere опубликовала свою оценку сценариев спроса на СПГ и потенциальных затрат отрасли в контексте проблемы борьбы с изменением климата. Cheniere — крупнейший в США и на данный момент второй по величине в мире после катарского Qatargas оператор СПГ-заводов. Текущая мощность двух заводов Sabine Pass и Corpus Christi — 40 млн тонн в год, компания достраивает еще линию на 5 млн тонн и думает над расширением завода в Corpus Christi на 10 млн тонн.

Оценка Cheniere интересна тем, что это первая попытка американского игрока СПГ-отрасли оценить потенциальные последствия яростной дискуссии об ускорении энергоперехода и необходимости увеличения платы за выбросы парниковых газов. Наиболее активно по этому пути идет ЕС, который планирует уже в 2021 году представить параметры углеродного налога на импортные товары — в том числе, возможно, и на газ. При этом в октябре 2020 года Еврокомиссия опубликовала свою «метановую стратегию» (метан считается еще более опасным парниковым газом, чем СО2), где в числе первоочередных мер предусматривается создание единообразной методологии оценки объема выбросов метана по всей цепочке от добычи до потребления. В будущем эта методология, как опасаются экспортеры газа, будет использована для расчета углеродного налога или даже в качестве основания для запрета поставок.

Cheniere взяла в качестве базового весьма агрессивный сценарий «устойчивое развитие», предложенный Международным энергетическим агентством в обзоре за 2020 год. В нем аналитики МЭА оценили, какие меры необходимы, чтобы удержать рост глобальной температуры в пределах 2 С°, как это предполагается Парижским соглашением. Фактически это потребует ускоренной трансформации глобальной энергетической системы. Cheniere исходит из того, что, в частности, плата за выбросы СО2 вырастет до $140 за тонну — это в 3,5 раза выше, чем сейчас в ЕС.

В таком случае операционные расходы действующих проектов и тех заводов, по которым уже приняты инвестрешения, могут вырасти примерно вдвое. Так, в случае проектов в Катаре и России, где текущие расходы без учета капитальных затрат составляют $1,5–2 за MBTU, они могут вырасти до $4. Для американских проектов операционные расходы могут увеличиться с $4 до $8 за MBTU (см. график). Cheniere не указывает, как именно проводились расчеты выбросов, однако в целом проекты в США, как считается, имеют больший углеродный след: сланцевая добыча в силу особенностей технологии сопровождается большими утечками метана, и газ потом транспортируется на значительное расстояние до СПГ-заводов, тогда как в мире обычно завод располагается рядом с месторождением. Так, по оценке британского регулятора OGA на ноябрь 2020 года, углеродный след СПГ из США составляет 140 кг СО2-эквивалента на баррель нефтяного эквивалента — это в 2,8 раза выше, чем у СПГ из России, и в семь раз выше, чем у трубопроводного газа из Норвегии.

В целом Cheniere считает, что даже при реализации сценария «устойчивого развития» проекты компании смогут выжить — прежде всего потому, что глобальный спрос на СПГ к 2040 году вырастет до 500 млн тонн в год, и потребуется еще 90 млн тонн новых мощностей СПГ-заводов, чтобы его покрыть. В то же время в отчете в качестве рисков для компании отмечается «вход на рынок поставок с низкими затратами», а также ситуация, при которой «некоторые крупные держатели (запасов газа.— “Ъ”) решат увеличить мощности, согласившись на снижение рентабельности ради монетизации запасов».

Юрий Барсуков