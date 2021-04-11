Скорая и пожарные застряли по дороге на вызов в Завьяловском районе Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии автомобиль скорой помощи застрял по дороге в деревню Лудзя-Норья, он стал препятствием для двух пожарных машин, которые спешили на ликвидацию возгорания. Об этом на своей странице в Facebook написал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. По его словам, вечером 10 апреля в одной из бань этой деревни произошел пожар.

«На место происшествия отправился пожарный расчет из четырех автомобилей, два из которых на место не добрались. Они не смогли объехать застрявший автомобиль скорой помощи. Жители совместно с добравшимися пожарными тушили огонь самостоятельно. Пожар не успел перебраться на жилой дом. Скорую помощь вытащили трактором, который отправили из соседнего населенного пункта»,— написал господин Горбачев.

По его словам, дорога находится на балансе Завьяловского района. До момента, пока дорожные работы станут возможными, диспетчеры службы-112 при приеме сообщений по линии «03» будут уточнять информацию по состоянию дорог.

«Это позволит направлять к месту происшествия полноприводный транспорт. В районе организовано круглосуточное дежурство тракторов»,— добавил министр.

В августе 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республики продлили программу по ремонту непроезжих дорог до 2025 года.