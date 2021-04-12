СКА нейтрализовал программу ЦСКА

Сегодня в Ледовом дворце — шестой матч финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА. Петербуржцам удалось с новой силой закрутить интригу: проиграв три стартовые встречи, они выиграли две последующие, одну из них — в субботу, и теперь общий счет противостояния 3–2 в пользу московских армейцев. При этом есть ощущение, что СКА перехватывает инициативу.

Матч, состоявшийся в субботу в Москве, продолжался без малого шесть периодов. Основное время завершилось со счетом 2:2. Игра перешла в овертайм. И там команды не могли забить в течение 53 минут. Когда шла середина третьего овертайма, 19-летний форвард СКА Василий Подколзин, участник последнего молодежного чемпионата мира, «пробил» голкипера ЦСКА Ларса Юханссона. СКА выиграл 3:2, сократив счет в серии до минимального.

Игра стала пятой по продолжительности за всю историю КХЛ. Она продолжалась в общей сложности 113 минут и 51 секунду. Самый долгий матч состоялся в 2018 году, когда схлестнулись ЦСКА и финский «Йокерит». Они выясняли отношения 142 минуты и 9 секунд. Это, получается, два с половиной матча.

Плей-офф требует от хоккеистов таких жертв. Тут нет серии штрафных бросков, которые назначаются в случае равного счета в регулярном чемпионате. А у игроков СКА к тому же нет права на ошибку. И они своим шансом воспользовались. Хотя еще недавно ЦСКА вел 3–0 в серии, и все уже отправили петербуржцев в отпуск.

Надежду на чудо оставляла только статистика: в 2015 году СКА так же проиграл армейцам Москвы три первых матча в финале «Запада», а потом отыгрался и вырвал победу. Тот СКА в итоге завоевал первый в истории Кубок Гагарина, победив в финале «Ак Барс». Казанцы, к слову, играют параллельно финал «Востока» с омским «Авангардом». Так что исторические параллели усиливаются. Но, конечно, все решает мастерство хоккеистов на льду. То, что СКА, проиграв три первые дуэли (0:3, 0:2, 2:5), выиграл две последующие (3:1 и 3:2), стало для многих сюрпризом.

«Я, честно говоря, не ожидал,— признался “Ъ” Сергей Черкас, вратарь ленинградского СКА, выигравшего бронзовые медали чемпионата СССР 1987 года, в эпоху, когда в отечественном хоккее доминировал ЦСКА.— Команда сейчас выглядит здорово, игроки от матча к матчу прибавляют. Просто великолепно действуют вратари. Не согласен, что хоккей, который показывают СКА и ЦСКА,— скучный. Конечно, в плей-офф все стараются действовать собранно, прагматично, цена ошибки очень велика. Но посмотрите, сколько ярких моментов: и шайба катается по ленточке ворот, и вратари показывают чудеса, и голы красивые. Мне кажется, произошел некий перелом. Если СКА "закроет" ведущую тройку ЦСКА во главе с Максимом Шалуновым, то может выиграть и шестой матч. Тем более он пройдет в Петербурге. В любом случае уверен: СКА даст соперникам бой».

Если сравнить дуэль СКА и ЦСКА с битвой мастеров армрестлинга, то сейчас петербуржцы вышли из сложной ситуации и почти перевели борьбу в первоначальное положение. У СКА — более молодая команда, и в начале серии с ЦСКА ребята, такое впечатление, растерялись. ЦСКА предложил жесткий, схематичный хоккей, карал за каждую ошибку. Тут важно не только найти противоядие в тактике, но и не упасть духом. Это армейцам Петербурга удалось. Сейчас уже нельзя назвать ЦСКА фаворитом — даже из-за счета. Шведский вратарь СКА Магнус Хелльберг заиграл так же надежно, как его визави и соотечественник из ЦСКА Юханссон. А по составу СКА сопернику не уступает — даже превосходит, если учесть, что в петербургской команде все звенья ровные, каждое может сыграть решающую роль, а у ЦСКА многое зависит от тройки, где играют Максим Шалунов, Константин Окулов, Максим Мамин.

Главное в матчах против таких «роботов», какими выглядят московские армейцы, по мнению экспертов,— не удаляться и не допускать ошибок. Большинство у ЦСКА работает хорошо, за ошибки они наказывают. Но если не делать им подарков, ничего страшного в московских армейцах нет. У каждого человека есть кнопка, как говорит герой одного известного детского фильма. Надо уметь ее выключить.

Если СКА сегодня выиграет, команды переедут в Москву, где состоится седьмой решающий матч. Победа же ЦСКА выведет в финал Кубка Гагарина этот клуб.

Кирилл Легков