«Любая тоталитарная система подразумевает контроль над человеком»

МВД по Петербургу и Ленобласти в пятницу, 9 апреля, ответило на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского, который интересовался причинами визита полиции перед январскими акциями протеста к членам партии «Яблоко», а также к журналистам и активистам. Силовики заявили, что приходят к тем, кто «причисляет себя к организациям протестного толка». На уточняющий вопрос, кто решает, к каким организациям себя причисляет гражданин, в МВД ответили, что оперативная практика является гостайной. Эксперты считают данную деятельность политическим сыском. Юрист отмечает, что граждане могут заставить Центр «Э» отвечать в суде.

Полиция Петербурга перед январскими акциями протестов в поддержку Алексея Навального, среди прочих, нанесла визиты четырем членами партии «Яблоко», а также фотографу Давиду Френкелю и правозащитнице Варваре Михайловой. Депутат ЗакСа Борис Вишневский направил запрос в МВД с целью узнать, на каком основании правоохранители провели данные мероприятия. Ему ответили, что существуют некие списки граждан, «причисляющих себя к организациям протестного толка» (см. “Ъ” от 15.03.21).

Господин Вишневский направил уточняющие вопросы, в частности, его интересовало, на основании каких нормативно-правовых актов граждан причисляют к сочувствующим вышеназванным организациям. В ответе (имеется в распоряжении “Ъ”) МВД сообщает, что в законах не прописаны понятия «протестные организации», однако этот термин используют «политологи, социологи и СМИ». Также силовики заявили, что для включения гражданина в подобные списки необязательно совершение им административного или уголовного правонарушения. Нужны только «оперативные сведения». Метод их сбора и источники не раскрываются, так как являются гостайной.

Лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский считает, что прекратить подобные действия позволит только смена власти. «С политическим сыском можно бороться только политическими мерами. Пока будет действовать власть, для которой оппозиционная деятельность официально является враждебной, ничего не изменится. Мне казалось, что мы от этого когда-то ушли, но в последнее десятилетие это возвращается. Путин строит Россию по лекалам сталинского государства: любой несогласный — враг»,— говорит депутат. Он также отметил ссылку на политологов и СМИ: полиция не может в обоснование каких-то списков использовать понятия, которыми пользуются политологи и журналисты, считает он.

Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев подчеркнул, что для нанесения визита у полиции должны быть серьезные основания. «С 4 июля 2020 года МВД применяет приказ, который дает возможность полиции объявить физлицу требование о недопустимости определенных действий. Такое требование не может применяться произвольно, а должно основываться на исследовании сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях, по которым такое лицо нельзя привлечь к ответственности. Выдавая предостережения, полиция обязана оценивать не фантастическую возможность осуществления антиобщественной деятельности (как ее понимает полиция), а реально оценить условия для ее осуществления»,— рассказал эксперт. Он также отметил, что граждане, подвергшиеся такого рода преследованию, могут обратиться в суд. «Суд обязан проверить обоснованность применения таких мер путем запроса в отделе полиции сведений»,— сообщил господин Оленичев.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор отмечает, что деятельность Центра «Э» является прямым политическим сыском. «Не хочу сравнивать с какими-то приснопамятными годами, но когда все находятся под политическим контролем, это плохо, это говорит о том, что любого могут вытащить и объяснить, как он не прав. Любая тоталитарная система подразумевает контроль над человеком, это один из элементов устройства подобного общества»,— считает господин Конфисахор.

Олег Дилимбетов

Петербуржцам вернут гайд-парк на площади Ленина

Вице-губернатор Валерий Пикалев ответил на запрос Бориса Вишневского, который потребовал вернуть площадь Ленина у Финляндского вокзала в список гайд-парков (мест, где проведение массового мероприятия не требует согласования). О его исключении властями сообщил уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

Господин Пикалев сообщил, что площадь у Финляндского вокзала будет включена в число гайд-парков. Кроме того, особыми правилами можно будет пользоваться при заявке на мероприятие в сквере Николая Львова, однако взамен будет исключен сад 30 октября, так как в нем находятся детские площадки.

Остальные точки, например парк Екатерингоф или Пионерский парк, останутся в статусе гайд-парков. В запросе господин Вишневский также предлагал включить в перечень «особых мест» Пионерскую и Греческую площади. Эти требования были проигнорированы.