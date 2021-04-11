Главные новости за выходные 10–11 апреля

В редакции «Важных историй» и квартире ее главного редактора Романа Анина прошли обыски. Обыск у господина Анина проходил по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 2 ст. 137 УК РФ). В ночь на 10 апреля Романа Анина отвезли на допрос в СКР, где он отказался свидетельствовать против себя. По словам главного редактора «Важных историй», у него изъяли документы, компьютеры, телефоны и флешки. Повторный допрос запланирован на 12 апреля.

Обыск и допрос главреда «Важных историй». Что известно Читать далее

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет носить постковидный характер, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не исключил, что Владимир Путин будет говорить о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы. Оглашение послания пройдет 21 апреля.

Москва не приемлет возможность войны на Украине и не двигается к ней, но «не останется безучастной» к судьбам русскоговорящих жителей Донбасса, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее глава Минобороны Украины Андрей Таран предположил, что Россия может заявить о нарушении прав русскоязычного населения, чтобы затем применить вооруженную силу в отношении Украины.

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила первых лауреатов. Фильм «Ма Рейни: Мать блюза» получил две награды: за лучший дизайн костюмов и за лучший грим и прически.