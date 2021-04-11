Объявлены первые лауреаты премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила лауреатов своей премии по нескольким номинациям. Две награды вручили фильму «Ма Рейни: мать блюза». Победителей по основным номинациям объявят во второй день церемонии.

Лауреаты премии BAFTA:

лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: мать блюза»,

лучший грим и прически — «Ма Рейни: мать блюза»,

лучший художественный дизайн — «Манк»,

лучшие спецэффекты — «Довод».

лучший кастинг — «Рокс»,

лучший звук — «Звук металла».

Лучшим британским короткометражным фильмом признан «Подарок», а лучшим британским короткометражным анимационным фильмом — «Филин и кошечка». Церемония проводилась в режиме онлайн. Список победителей приводится в Facebook BAFTA.

Номинантами на лучший фильм являются «Мавританец», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Отец» и «Земля кочевников». Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» входит в число номинантов в категории «Лучший фильм не на английском языке».

Подробнее о номинантах — в материале “Ъ” «Дорожающие товарищи».