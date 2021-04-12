Дни Рождения

Сегодня исполняется 71 год президенту Ассоциации банков России Георгию Лунтовскому

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:

— Уважаемый Георгий Иванович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Мы знаем Вас как большого профессионала, которому удалось внести значительный вклад в становление и развитие банковской системы. Вы обладаете богатым профессиональным и жизненным опытом, который сегодня используете для защиты интересов банковского сообщества. Законодатели, регулятор и участники рынка всегда могут положиться на вашу экспертизу и глубокое понимание вопросов регулирования банковской деятельности. Ваша целеустремленность, последовательность и доброжелательность делают общение с Вами плодотворным и интересным. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и оптимизма. Благополучия Вам и Вашей семье!

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