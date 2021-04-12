Поиски себя в Дубае

Сегодня вечером на небоскребе «Бурдж-Халифа» в Дубае появится портрет Юрия Гагарина — в честь юбилея первого полета человека в космос. Этот жест точно очень понравится многочисленным состоятельным соотечественниками, которые высадились на берег залива пережидать метания московской погоды. Кто-то из них — как владелица Paola Ray Ольга Панченко, соучредитель клуба Fragment Art Club Ирина Вольская или певец Николай Басков — прилетели просто отдохнуть, другие — по делу. На прошлой неделе дело было для них придумано и реализовано владельцем компании Eventica Сергеем Колушевым. В рамках подготовки к открытию всемирной выставки «Экспо-2020» (должна была открыться еще в октябре прошлого года, но мы же понимаем) и павильона России здесь состоялся форум Russia Creates 2.0 — для представителей креативных индустрий и примкнувшего к ним замглавы Минпромторга Алексея Груздева.

Весь первый день конференции был посвящен обсуждению текущего состояния креативных индустрий. Причем в отдельном случае состояние находилось тут же и вовсю наводило суету. Основатель компании Wild Jam Ярослав Андреев прибыл в сопровождении самого прибыльного своего актива — блогера Дани Милохина. До этого господин Милохин уже освоился в московской светской жизни и даже вкусил лакшери-лайфстайла Эмиратов в дни новогодних каникул, но на бизнес-форуме, пусть даже креативном, присутствовал впервые. Это, конечно, не значит, что он тушевался. Напротив, тиктокер вовсю прогибал реальность под себя, продолжая записывать ролики, и с криками одобрения аплодировать своему худруку. Тем временем сам господин Андреев очень четко рассказывал о креативных и экономических раскладах в мире видеоблогинга.

Второй день конференции включал в себя посещение площадки «Экспо». И тут хочется всех успокоить: недостроен не только павильон России авторства архитектора Сергея Чобана. Стройка кипит везде. Что же касается российского павильона, то его очертания уже совершенно узнаваемы, и на выставке он действительно удачно расположен. Когда делегаты вернулись с экскурсии в конференц-залы, господин Чобан уже лично пообещал, что достроен павильон будет в ближайшие два месяца. «Два купола создают единое пространство. Человек попадает внутрь и поднимается наверх, а павильон окутан разноцветными нитями. Все вместе создает непрерывное движение. Для меня важно было в павильоне показать не то, что статично, а то, что меняется. Это бесконечное, но мягкое движение олицетворяет гармоничное и единое сосуществование многоликой нации России»,— рассказывал господин Чобан. По завершении официальной программы делегаты проследовали в отель Caesars Palace, расположившийся на искусственном острове Bluewaters у подножия самого большого в мире колеса обозрения (примерно в два раза больше London Eye). Там на берегу бассейна состоялось заседание Forbes Club. Редакционный директор Forbes Николай Усков интервьюировал главного исполнительного директора девелоперских компаний Al Barari и Zaya Надию Заал. Госпожа Заал входит в список самых влиятельных женщин арабского мира по версии издания Arabian Business, однако в беседе неоднократно подчеркивала, как ее стремление к самостоятельности всегда поддерживали отец и муж. Тем временем к бассейну вовсю присматривался господин Милохин, находившийся тут как на правах участника Russia Creates, так и по праву шестой строчки в рейтинге самых богатых тиктокеров от русского Forbes. Но так и не прыгнул.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”