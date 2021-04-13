«Мисс Сайгон» о силе любви

22, 23, 24 и 25 апреля Театр музыкальной комедии представляет мюзикл К.-М. Шенберга «Мисс Сайгон». Над постановкой работала международная команда во главе с режиссером российской версии мюзикла «Бал вампиров» Корнелиусом Балтусом.

«Это спектакль, созданный специально для Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге,— говорит Корнелиус Балтус.— Я хотел сделать акцент на истории настоящей любви между молодой вьетнамской девушкой и американским солдатом, а также на жертвенной любви матери к сыну. Это история о силе любви и о трагической судьбе прекрасного, невинного, доверчивого, юного создания».

Впервые появившись на сцене лондонского театра «Друри-Лейн» в 1989 году, мюзикл «Мисс Сайгон» не сходит с подмостков театров мира более тридцати лет. На его создание авторов вдохновила опера Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй», идея и даже сюжет которой преломляются в мюзикле через призму вьетнамской войны. Главными героями стали американский солдат и вьетнамская девушка, которая жертвует жизнью ради счастья своего ребенка так же, как это сделала героиня знаменитой оперы.

В ходе многоэтапных кастингов был собран сильнейший состав артистов. Среди них — юные исполнительницы главной женской роли Алия Агадилова и Дарья Ким, для которых работа в мюзикле «Мисс Сайгон» оказалась дебютом на профессиональной сцене.

Уникальное оформление для российской версии мюзикла придумала японская художница Йоко Сеама, соединив элементы традиционного искусства оригами с новейшими технологиями XXI века. Костюмы созданы по эскизам известного венгерского художника Кентаура, автора визуального решения мюзикла «Бал вампиров».

Елена Федотова