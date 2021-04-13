Концерты в «Мюзик-Холле»

Симфонический оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная симфония» под руководством художественного руководителя театра Фабио Мастранджело представляет две концертные программы.

14 апреля состоится концерт «Венгерский триптих». Прозвучат «Танцы из Галанты» Кодаи, Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Листа, Концерт для альта с оркестром и «Румынские танцы» Бартока. Исполнение произведений Бартока приурочено к 140-летию со дня рождения композитора. Солистом выступит Дмитрий Якубовский — концертмейстер группы альтов оркестра «Северная симфония». Также в концерте примет участие солист Санкт-Петербургского дома музыки, лауреат международных конкурсов Александр Кашпурин (фортепиано).

Концерт «Метод Прокофьева» 21 апреля приурочен к 130-летию со дня рождения композитора. «Метод Прокофьева» — это мысли и идеи композитора, сотворчество с музыкантами-исполнителями и прекрасная музыка — всегда молодая, утонченная и бунтарская, вдохновляющая на эксперименты и неординарные решения. В концерте примет участие солистка Санкт-Петербургского дома музыки Елизавета Украинская (фортепиано). Прозвучат «Русская увертюра», Концерт для фортепиано с оркестром № 2 и Симфония № 7.

Елена Федотова