На Второй сцене и в гостях Афиша

Здание Большого драматического театра на Фонтанке закрылось на ремонт до осени. Постановки БДТ переместились на Вторую сцену на Каменном острове и в другие главные театры Петербурга.

Хиты современного репертуара БДТ — спектакли Андрея Могучего «Пьяные» (15 апреля) и «Гроза» (23 апреля), а также спектакль «Слава» (13 апреля) в постановке Константина Богомолова — зрители увидят на исторической сцене Александринского театра, а с мая там же пройдет и одна из главных премьер года — «Джульетта».

На сцене МДТ — Театра Европы будет идти спектакль «Крещенные крестами» (20 апреля) по автобиографической книге главного художника БДТ Эдуарда Кочергина. Одну из самых необычных премьер сезона — спектакль-рейв, спектакль-ощущение «Несолнечный город» (21 апреля) режиссера и писателя Романа Михайлова — будут играть на малой сцене ТЮЗа. А спектакли «Три сестры» (14 апреля) в постановке Владимира Панкова и «Жизнь впереди» в постановке Романа Мархолиа — на сцене театра «Балтийский дом».

Елена Федотова