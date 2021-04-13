Премиальная аренда расширила предложение

С начала года предложение элитного жилья для аренды в Петербурге стабильно увеличивается. На конец января арендаторам бизнес-класса было доступно 590 вариантов, в то время как в марте эта цифра достигла 930.

Такие данные приводит сервис The Meters. Элитное жилье в Петербурге по-прежнему сконцентрировано в Центральном (345 квартир) и Петроградском (274 квартиры) районах, за ними с большим отрывом следует Адмиралтейский (89 квартир). Однако помимо этого, предложение удвоилось в Василеостровском, Приморском и Московском районах.

Всего в Петербурге сдается 9400 квартир, из которых элита составляет менее 10%. При подсчете учитывались объявления, размещенные на порталах ЦИАН, «Авито», «ДомКлик» и Domofond.ru. В то время как квадратный метр в среднем сдается за 540 рублей, у квартир бизнес-класса медианная цена за квадратный метр превышает 1000 рублей, а у премиальной недвижимости (2,5% от общего числа предложений) —1500 рублей. При этом средняя площадь элитных квартир — 92 кв. м.

Несмотря на то что по количеству квартир бизнес-класса Адмиралтейский район оказался лишь третьим, у петербургских арендаторов он пользуется самым высоким спросом. Центральный и Петроградский районы по этому показателю заняли второе и третье места соответственно.

Как говорят в The Meters, сегодня самое большое и дорогое жилье, предлагаемое в аренду в Петербурге,— десятикомнатная квартира с зимним садом, прудом и собственной смотровой площадкой в Петроградском районе между станциями метро «Спортивная» и «Горьковская». Недвижимость общей площадью 620 кв. м сдается за 1,5 млн рублей в месяц. Наиболее дорогой квадратный метр стоимостью 4500 рублей в месяц — у трехкомнатной квартиры площадью 134 кв. м, расположенной в жилом комплексе Diadema Club House на Крестовском острове. «Всего квартир с медианной ценой за квадратный метр, превышающей 2000 рублей, на рынке аренды элитного жилья около 60»,— уточняют аналитики The Meters.

Сергей Бобашев, руководитель проекта LifeDeluxe.ru, добавляет: «Спрос на аренду элитного жилья есть, и он велик. Особенно сейчас, когда цены на жилье выросли, а арендная плата — нет. Съемное элитное жилье в Петербурге всегда популярно, начиная от краткосрочной аренды. Считается, что аренда элитного жилья начинается от 100 тыс. рублей в месяц, верхнего предела нет. Но сумм больше 1 млн рублей в месяц в Петербурге за жилье в аренду не просят. Предложения хватает, в первую очередь это связано с пандемией. Потому что большое количество квартир, которые сдавались посуточно, особенно в центре, вышли на долгий рынок. Поэтому и цены достаточно низкие».

Ирина Кутовая