Аренда коттеджей подорожала в полтора раза

Ажиотаж на рынке аренды загородной жилой недвижимости Петербурга, начавшийся в прошлом году, этой весной несколько снизился, хотя все равно превышает допандемийные показатели. Стоимость аренды увеличилась на 40% по сравнению с мартом 2020 года.

Ирина Ольшанникова, заместитель генерального директора РАД, рассказывает: «Рынок аренды загородного жилья в 2020 году действительно взлетел. Объекты расходились моментально, как только в листинге появлялось новое предложение с качественной локацией, в радиусе до 120 км от города и по адекватной цене, время принятия решения было минимальным. Объекты по-прежнему предлагаются на любой вкус и кошелек, однако такого ажиотажного спроса на рынке уже нет. Спрос все так же сфокусирован на качественных объектах в Курортном районе и вдоль побережья Финского залива. Самыми популярными остаются запросы на коттедж для семьи со всеми удобствами до 200 кв. м, недалеко от города, со ставкой аренды 150–200 тыс. рублей в месяц. Спрос 2021 года снизился существенно по сравнению с мартом 2020, но он прилично выше допандемийного уровня 2019 года»,— говорит госпожа Ольшанникова.

Виолетта Басина, гендиректор ГК «Омакульма», председатель комитета РСС по взаимодействию застройщиков и собственников жилья, говорит, что в структуре и объеме предложения на рынке загородной аренды относительно предыдущих лет структурно ничего не изменилось, подготовиться за год практически невозможно. «Люди, которые снимали в прошлом году, заранее подсуетились и уже сняли в этом. То, что раньше снималось в марте-апреле, в этот раз было снято уже на момент выезда с дач по окончании сезона. Съемщики сразу, еще осенью, договаривались с хозяевами, что вернутся будущим летом. То есть те, кто в прошлом году уже имел опыт проживания за городом, вопрос на летний период уже закрыли»,— говорит она.

По ее словам, цены на аренду выросли на 15–20%, хотя все зависит от конкретного объекта. «Где-то они могли вырасти в 1,5–2 раза, а где-то остаться неизменными, причем без какой-либо привязки к району. Рынок совсем дикий, очень разное качество предложения, ориентироваться на этом рынке очень сложно. Фактически идентичный по своим характеристикам объект в одном месте может предлагаться с разбросом цен в 1,5 раза только из-за желания собственников»,— отмечает госпожа Басина.

Михаил Ковшов, основатель холдинга CL Group, говорит, что за прошлый год спрос на аренду домов вырос на 35%. «В настоящее время активность арендодателей остается на высоком уровне несмотря на ослабление карантинных мер. Мы прогнозируем, что пока не все границы открыты и идет прививочная кампания, аренда загородной недвижимости останется востребованной. В этом году точно. Всплеск ожидаем с середины апреля. Спрос на аренду может увеличиться до 20%. Вместе с этим будет наблюдаться дефицит предложения»,— прогнозирует он.

Дмитрий Щегельский, гендиректор АН «Бенуа», считает, что спрос на рынке аренды загородного жилья носит волнообразный характер. Пики спроса приходятся на длинные праздники (4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1–9 мая, Новый год), также на выходные (пятница-воскресенье) и летний период. «Спрос на долгосрочную аренду на лето уже начинает активизироваться. Это связано с тем, что если вы хотите арендовать интересный коттедж с точки зрения не только цены, но и местоположения, то шевелиться надо уже сейчас. Арендаторам нравятся коттеджи рядом с Петербургом с хорошей транспортной доступностью в красивых природных местах рядом с водоемами. Цены на аренду коттеджей выросли примерно на 40% по сравнению с ценами допандемийного марта 2019 года. Это и понятно. Выезд за рубеж закрыт, передвижения по стране ограничены предложением и ценами на железнодорожные и авиабилеты. Снимать на лето коттедж рядом с городом — нормальная многовековая традиция. Даже 150 лет назад жители Петербурга уезжали на дачу за город. Цены на аренду колеблются от 1500 рублей до 50 тыс. рублей в сутки и от 10 до 700 тыс. рублей в месяц при долгосрочной аренде. Цены, как правило, явно не растут, уменьшается количество недорогого предложения. Остаются только дорогие, поэтому иногда кажется, что цены на аренду выросли. Хотя, безусловно, как и принято в гостиничном бизнесе, цены повышаются на даты пика спроса. В данный момент начиная от домиков в садоводствах и заканчивая крупными объектами, по моим наблюдениям, насчитывается примерно 1500 объектов в Ленинградской области и ближайших районах Карелии, которую также любят жители Петербурга за природу, рыбалку и грибы. Я думаю, что спрос будет на уровне 2020 года. А в 2020 году спрос по сравнению с 2019 годом вырос примерно в два раза»,— говорит господин Щегельский.

Наталья Осетрова, руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens, считает, что вакцинация повышает шансы выхода из пандемии или, по крайней мере, даст возможность избежать повторной принудительной самоизоляции к наступлению «высокого» сезона для загородной недвижимости. «Я полагаю, что в весенне-летний период 2021 года загородный рынок не будет настолько перегрет, как в прошлом году. Трехкратного роста спроса на аренду загородных домов не будет, тем не менее спрос по-прежнему будет значительно превышать ликвидное предложение загородных средств размещения. Очевидно, что и в этом году к концу апреля качественное предложение, вблизи водных объектов и в традиционных курортных зонах, будет полностью исчерпано. Причем речь идет о долгосрочной аренде. Многие загородные дома будут бронироваться вплоть до октября, вне зависимости, используются ли они по факту. Эта недвижимость становится полноценным "вторым домом". В большей степени эти тенденции относятся к загородной недвижимости классов бизнес и премиум. Прекрасно, что девелоперы загородных проектов сами подогревают интерес к долгосрочной аренде, обустраивая территории, дополняя инфраструктурой, вовлекая и мотивируя жителей больше времени проводить на природе с семьей. Мы видим разные форматы, спа и пляжные зоны, тренажерные комплексы под открытым небом, детский спорт, теннисные корты, спортклубы, BBQ-платформы и места проведения культурных мероприятий под открытым небом»,— рассуждает госпожа Осетрова.

По ее мнению, вполне вероятно, что часть спроса на аренду трансформируется в сделки по покупке земельных участков с подрядом и без. «В 2020 году рост числа сделок составил 20%, в этом году можно готовиться к подобным показателям с учетом того, что границы по-прежнему закрыты, локдауны в большинстве стран очень строгие. В России формируется культура загородного образа жизни, новое для девелоперского рынка комьюнити»,— радуется госпожа Осетрова.

Петр Войчинский, генеральный директор «МК-Элит», подтверждает: «Спрос продолжает расти — несмотря на то, что в пандемию были раскуплено практически все, что позволило самоизолироваться с комфортом». Он рассказал, что в прошлом году были реализованы коттеджи, находившиеся в экспозиции годами. Откликаясь на покупательский интерес, появляются новые загородные поселки закрытого типа или расширяются уже существующие. Например, новые очереди представили рынку проекты «Морские террасы» и «Репино Парк». «Участки земли и готовые дома там нередко приобретают друзья тех, кто стал резидентом поселка ранее и успел оценить прелести постоянной жизни за городом. В свете новых возможностей гибридной занятости все больше покупателей стремится приобрести не дачу, а дом для полноценной релокации. При этом важно не удаляться от городской инфраструктуры. Поэтому проекты в Курортном районе протянулись сегодня до Молодежного, а административно принадлежащий Петербургу Пушкин востребован как никогда»,— заключает господин Войчинский.

Максим Каверин