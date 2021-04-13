Инженерный премиум

Доля импортного оборудования в инженерных коммуникациях элитного жилья достигает 100%. Поэтому прошлогодняя девальвация рубля не могла не сказаться на себестоимости строительства: по некоторым оценкам, она выросла на 15%. Но пока возможности импортозамещения девелоперы не видят.

Главным критерием премиальности была и остается локация дома. Далее требования покупателей распределяются по характеристикам самого проекта, и инженерное оснащение находится в топе этого списка. «Как правило, покупатели премиального жилья хорошо разбираются в вопросах инженерии и современных технологий, у них уже есть опыт взаимодействия с недвижимостью высокого сегмента. Чаще всего их требования относятся к системам кондиционирования и вентиляции, лифтовым системам в доме»,— говорит директор группы «Аквилон» Виталий Коробов.

Господин Коробов отмечает, что девальвация рубля повлияла на себестоимость строительства, ведь чаще всего инженерные коммуникации в элитном жилье — импортные. «В частности, лифтовые системы зарубежных производителей подорожали на 30%. В целом рост себестоимости строительства по итогам 2020 года составил не менее 15%»,— подсчитал он.

По словам господина Коробова, в сегментах бизнес и элитном заместить российскими аналогами, например, инженерное оборудование и дизайнерские отделочные материалы почти невозможно. «Доля импортных стройматериалов в высоком сегменте может достигать 35%. Мы применяем оборудование от зарубежных брендов в системах отопления и водоснабжения, в электрике и вентиляции, в слаботочных системах, в отделке входных групп и мест общего пользования»,— перечисляет эксперт. По его словам, одна из наиболее сложных категорий — это слаботочные системы. Они обеспечивают функционирование пожарной и охранной сигнализаций, систем видеонаблюдения, телевидения и интернета, улучшают работу систем контроля доступа и диспетчеризации. «Долгое время мы применяли американское оборудование, причем в проектах не только высокого сегмента, но и в комфорт-классе, так как достойных российских аналогов на рынке нет. После введения санкций нужна была альтернатива. Наиболее активное развитие в части слаботочных систем сегодня демонстрируют компании из Южной Кореи»,— говорит эксперт.

Генеральный директор агентства Tweed Ирина Могилатова подтверждает: «В элитном сегменте пока нет примеров импортозамещения инженерных систем. Технологические решения в элитных домах должны быть очень качественными, отечественные производители еще, к сожалению, не делают это на должном уровне».

Контроль на расстоянии

Управляющий партнер агентства премиальной недвижимости Point Estate Павел Трейвас говорит, что в премиальном сегменте сегодня невозможно обойтись без качественного инженерного оснащения. «Приточно-вытяжная вентиляция для свежего воздуха, увлажнение для сохранения деревянных изделий, кондиционирование для комфортного климата, отопление с регулированием по комнатам — для удобства пользования все эти системы можно завязать на единое управление через "умный дом", тогда управлять погодой в доме можно даже из другой страны. Обязательная программа минимум в части "умного дома" — управление световыми сценариями и шторами. Наличие сумеречных датчиков для своевременной подсветки фасада также значительно облегчает жизнь пользователя. Датчики протечки ставятся в принципе в каждый проект. Датчики движения и присутствия облегчают логистику движения. Встроенная акустическая система во всех помещениях создает плавный перетекающий фон из помещения в помещение. И, конечно же, охранная система. Современные оконные системы позволяют одним нажатием кнопки объединить помещение с террасой. А голосовое управление без каких-либо кнопок включит и выключит любой сценарий в доме»,— рассказывает господин Трейвас.

Помощь круглые сутки

Ирина Лосева, директор по продажам ГК Insigma, замечает, что в элитном доме обязательно должна функционировать круглосуточная техническая служба, которая поможет жителям справиться с любыми неполадками в кратчайшие сроки. «Большую роль для наших покупателей играют такие факторы, как приватность и безопасность, которые также во многом обеспечиваются инженерными решениями. Это круглосуточные системы контроля доступа, вход по идентификационным картам, видеонаблюдение по периметру и внутри здания»,— делится она.

Кеннет Линдгрен, генеральный директор компании «KONE Россия», отмечает, что система «умного дома» может контролировать доступ в помещения с помощью подсоединенных лифта и домофона. «Интеграция разнообразных сервисов обеспечивается благодаря облачным технологиям и использованию интерфейса программирования приложений (API). Данная технология уже применяется в Европе. Например, когда пользователь подходит к парадной, смартфон автоматически через bluetooth подключается к считывателю на здании, после чего происходят разблокировка и открытие входной двери и подача лифта, заранее "знающего", на какой этаж необходимо подняться. Также лифт заранее "понимает", какое время требуется пользователю, чтобы дойти от входной двери до лифта»,— рассказывает господин Линдгрен.

Эрик Валеев, глава архитектурного бюро IQ, говорит, что в элитном сегменте даже пожарным лестницам уделяется не меньше внимания, чем остальным зонам, что в жилье более демократичных сегментов не встречается. «Часто элитные девелоперские проекты возводятся центральной части города. Однако воздух в таких местах обычно довольно сильно загрязнен. Работа вентиляции, звукоизоляция, терморегуляция в элитных домах не должны вызывать даже малейших нареканий со стороны жильцов. Поэтому в таких объектах устанавливается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, дополненные системы очистки воздуха и центральное кондиционирование. Сегодня в элитных домах наиболее распространены две схемы организации кондиционирования, центральные либо мультизональные VRV-системы. Это обусловлено высокими стандартами качества архитектуры для таких проектов. Наиболее простой способ организации контроля климата в квартире — монтаж сплит-системы. Однако такие решения портят фасад здания, что неприемлемо для премиальных проектов, особенно расположенных внутри исторической застройки центра города. Поэтому инженерами в таких домах устанавливаются системы централизованной подачи в жилое пространство предварительно очищенного, увлажненного, подогретого либо охлажденного воздуха. Для соответствия более жестким требованиям к качеству воздуха монтируются дополнительные блоки очистки, обеззараживающие, нейтрализующие выхлопные газы, фильтрующие тяжелые элементы. На случай возникновения возгораний в элитных объектах часто монтируется принудительная вытяжка для дыма»,— перечисляет господин Валеев.

Ирина Белая, инженер, представитель компании-производителя WOLF в СЗФО, добавляет: «Также вырос интерес к конденсационной отопительной технике, максимально использующей возможности энергоносителя и, что интересно, к гелиосистемам, превращающим в тепло энергию солнца. Помимо явной экологичности и энергоэффективности, эти инженерные системы еще и экономят владельцу средства в долгосрочной перспективе».

Максим Семенов, руководитель отдела проектных продаж промышленного оборудования компании «Грундфос», говорит: «Если раньше элитное жилье обладало весьма скромной подземной частью, то сейчас из-за недостатка места в крупных городах начинают активно использовать цокольные этажи, размещают на подземных этажах парковку и технические помещения. Владельцы недвижимости в элитных жилых комплексах, как правило, обладают дорогими автомобилями, потому важным становится вопрос сохранения имущества. В этих условиях больше внимания уделяется пожарной безопасности подземных парковок. Общая тенденция такова, что сейчас в элитных кварталах на парковках все чаще устанавливаются автоматические системы пожаротушения».

Константин Пороцкий, управляющий партнер ГК «Омакульма», при этом замечает, что с точки зрения инженерии элитное жилье принципиально от бизнес-класса не отличается. «Качественная инженерия присутствует практически везде в новостройках высокого класса. Другое дело, что в классах пониже могут экономить на конечном продукте: на кранах, унитазах, раковинах, ваннах»,— указывает он.

«Если говорить о влиянии курса рубля, то, безусловно, стоимость инженерного оборудования выросла, и это подтолкнуло производителей задуматься о большей локализации производства»,— резюмирует господин Семенов.

Роман Русаков