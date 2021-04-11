Главные новости к утру 11 апреля

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского получил главный приз премии «Белый слон». Режиссер пытался снять свою картину с участия в премии из-за политизации. О разногласиях

Данные 1,3 млн пользователей Clubhouse выложили в открытый доступ. Опубликованы имена из учетных записей, ссылки на фотографии, информация об аккаунтах из других соцсетей и данные о тех, кто направлял приглашения в соцсеть.

Джо Байден рассматривает кандидатуру Мэтью Рожански на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме, сообщил Axios. Он известен своей позицией мирного сосуществования с Москвой. Господин Рожански с 2013 года возглавляет Институт перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана при Центре имени Вудро Вильсона.

Лидер ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер назвал условия для ужесточения санкций против России. По его мнению, новые ограничения нужно вводить при эскалации ситуации на востоке Украины и при ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального.

Умер главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио Эмиль Верник. Ему было 96 лет.

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Чарлстоне. Она сыграет с Данкой Ковинич из Черногории.