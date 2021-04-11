Axios: Байден может назначить советником по России Мэтью Рожански

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Мэтью Рожански на пост старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме, сообщили источники Axios. Он известен своей позицией мирного сосуществования с Москвой. Господин Рожански с 2013 года возглавляет Институт перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана при Центре имени Вудро Вильсона.

Господин Рожански в 2017 году выразил мнение, что президент России Владимир Путин «представляет огромную проблему» для США, однако он осудил американскую «паранойю в стиле холодной войны о российском бугимене». В 2020 году он раскритиковал чрезмерное применение санкций. «Мирное сосуществование остается императивом, каким бы сомнительным ни был режим Путина»,— заявлял он в своей статье.

Администрация господина Байдена собирается ввести новые санкции против России. Они затронут близких к российскому президенту людей, сообщали ранее американские СМИ. США также намерены выслать группу российских дипломатов и ввести новые ограничения против «Северного потока-2».

Подробнее — в материале “Ъ” «Дипломатия санкционерок».