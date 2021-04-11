Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Чарлстоне

Россиянка Вероника Кудерметова победила Паулу Бадосу Хиберт из Испании в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарлстоне (штат Южная Каролина, США). Игра закончилась со счетом 6:3, 6:3.

Вероника Кудерметова сыграет в финале с Данкой Ковинич из Черногории. Турнир завершится 11 апреля. Призовой фонд — $566 тыс. Турнир относится к категории WTA 500.

23-летняя Кудерметова занимает 38 место в рейтинге WTA. Ее лучший результат в турнирах серии Большого шлема — выход в третий круг Australian Open и Roland Garros. 23-летняя Хиберт находится на 71 месте рейтинга WTA, а Ковинич — на 91-м.