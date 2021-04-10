Фильм «Дорогие товарищи!» получил главный приз премии «Белый слон»

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского признан лучшим в 2020 году по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Режиссер пытался снять свою картину с участия в премии из-за политизации.

Лауреата премии объявил главный редактор журнала «Искусству кино» Антон Долин. Церемония прошла в онлайн-формате. «Мы ужасно рады за Андрея Сергеевича. Мы хотим его утешить. Дорогой Андрей Сергеевич, хоть вы отказались, сняли свой фильм с номинации, на самом деле вы не ставили фильм на номинацию, его вообще никто не выставляет на номинацию. Просто критики выбирают тот фильм из вышедших в прокат, который понравился»,— сказал господин Долин. Церемония транслировалась в Youtube.

Лауреаты премии «Белый слон»:

лучший фильм — «Дорогие товарищи!»,

лучший режиссер — Дмитрий Давыдов («Пугало»),

лучший сценарий — «Глубже!»,

лучшая мужская роль — Александр Паль («Глубже!»),

лучшая женская роль — Валентина Чыскыырай-Романова («Пугало»),

лучшая роль второго плана — Виктория Исакова («Человек из Подольска»),

фильм-дебют — «Китобой»,

лучший телевизионный сериал — «Псих».

Приз имени основателя премии Мирона Черненко получила советский и российский киновед и педагог Клара Исаева. Награду за вклад в искусство получил классик анимации Андрей Хржановский.

Андрей Кончаловский в марте потребовал снять его картину с участия в премии. Он посчитал ошибочным решение объявить «публицистический проект» лауреатом премии в категории «Событие года». По этой номинации были отмечены проект «Дау» Ильи Хржановского и документальные фильмы-расследования съемочной группы оппозиционера Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Белый слон" может быть свободен».