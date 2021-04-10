Коронавирус в Ярославской области: еще один человек скончался и 87 заболели

В Ярославской области за последние сутки произошла еще одна смерть от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было зафиксировано 87 новых случаев заражения COVID-19. За это же время в регионе 79 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 10 апреля всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавирусна было выявлено 36967 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 35207 человек выздоровели. 498 пациентов, заболевших COVID-19,

Антон Антонов