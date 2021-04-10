Главные новости к утру 10 апреля

У главного редактора сайта «Важные истории» Романа Анина прошел обыск, после этого его увезли на допрос в СКР. Он проходит как свидетель по делу по ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием служебного положения).

Что известно об обыске и допросе главреда «Важных историй» Читать далее

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США на многих уровнях проводят консультации с Россией по ситуации на границе с Украиной. При этом она отметила, что в скором времени США могут объявить о дальнейших шагах в отношении России. О возможных новых санкциях

Власти Китая оштрафовали Alibaba на $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. По данным расследования, Alibaba злоупотребляла своим положением на рынке и принуждала потребителей пользоваться своими услугами. Этот штраф стал рекордным за нарушение антимонопольного законодательства.

В Швейцарии после прививок от COVID-19 умерли 55 человек. Доказательств того, что причиной смерти стала вакцинация, нет. Всего в стране проверили более тысячи уведомлений о побочных эффектах после прививок от коронавируса.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и двух компаний из Гонконга (владеют 49,9% «Донецкоблгаза»). Под санкции также попали депутат Госдумы Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в списке 27 фамилий.